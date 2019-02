Έρευνα: Ποιο (σημερινό) είδος ενδεχομένως να «έφαγε» τον φοβερό και τρομερό μεγαλόδοντα

Ο μεγαλόδοντας – ο φοβερός και τρομερός γιγαντιαίος αρχαίος καρχαρίας που έχει εμπνεύσει ντοκιμαντέρ, βιβλία και ταινίες- πιθανότατα να εξαφανίστηκε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 13 Φεβρουαρίου στο Peerj.

Προηγούμενες έρευνες, που χρησιμοποιούσαν στοιχεία απολιθωμάτων από όλο τον κόσμο υποδεικνύουν πως ο γιγαντιαίος (16 μέτρων και άνω) Otodus megalodon εξαφανίστηκε 2,6 εκατομμύρια χρόνια πριν. Άλλη μια πρόσφατη έρευνα προσπάθησε να συνδέσει την εξαφάνισή του με ένα σουπερνόβα το οποίο θεωρείται πως έλαβε χώρα περίπου την ίδια περίοδο. Ωστόσο, ομάδα ερευνητών υπό τον Ρόμπερτ Μπόσενεκερ (College of Charleston) υπέδειξε πως υπάρχουν σε πολλά σημεία προβλήματα με τα δεδομένα γύρω από μεμονωμένα απολιθώματα στη μελέτη που υπολογίζει την περίοδο εξαφάνισης του είδους.

Στο πλαίσιο της νέας μελέτης, οι ερευνητές ανέφεραν κάθε περίπτωση απολιθώματος του O.megalodon από τις περιοχές της Καλιφόρνια και της Μπάχα Καλιφόρνια στο Μεξικό, προκειμένου να υπολογίσουν πότε εξαφανίστηκε το είδους. Πέραν του Μπόσενεκερ, στους ερευνητές περιλαμβάνονταν οι Ντέινα Έρετ (New Jersey State Museum), Ντάγκλας Λονγκ (California Academy of Sciences), Μόργκαν Τσόρτσιλ (University of Wisconsin Oshkosh), Έβαν Μάρτιν (San Diego Natural History Museum) και Σάρα Μπόσενεκερ (University of Leicester, Μεγάλη Βρετανία).

Όπως διαπιστώθηκε από την εκτενή μελέτη των απολιθωμάτων και την εκ νέου ανάλυση των δεδομένων, προκύπτει ότι ο O.megalodon πρέπει να εξαφανίστηκε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα- και ο Μπόσενεκερ εκτιμά πως «είναι πιθανόν πως υπήρξε μια περίοδος μεταβολής πανίδας, με πολλά είδη να εξαφανίζονται και νέα είδη να εμφανίζονται), αντί για μια πραγματική, άμεση και καταστροφική εξαφάνιση που προκλήθηκε από έναν αστρονομικό κατακλυσμό όπως ένα σουπερνόβα».

Ακόμη, οι ερευνητές εκτιμούν πως ο ανταγωνισμός με τον «αναδυόμενο» εξελικτικά σύγχρονο μεγάλο λευκό καρχαρία (Carcharodon carcharias) αποτελεί τον πιο πιθανό λόγο για την εξαφάνιση του μεγαλόδοντα. Υπενθυμίζεται πως οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες πρωτοεμφανίστηκαν έξι εκατομμύρια χρόνια πριν, και μόνο στον Ειρηνικό- αλλά δύο εκατομμύρια χρόνια μετά (τέσσερα εκατομμύρια χρόνια πριν) βρίσκονταν πλέον παντού.

«Προτείνουμε πως αυτή η σύντομη αλληλεπικάλυψη (3,6 με 4 εκατομμύρια χρόνια πριν) ήταν επαρκής χρόνος για να εξαπλωθούν οι μεγάλοι λευκοί ανά τον κόσμο και να αποκτήσουν υπεροχή έναντι του O.megalodon...οδηγώντας τον στην εξαφάνιση, αντί για ακτινοβολία από το Διάστημα» είπε ο Μπόσενεκερ.