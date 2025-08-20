Ένας καρχαρίας με εντυπωσιακό πορτοκαλί χρώμα, που οφείλεται σε μια σπάνια δερματική πάθηση, αλιεύθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κόστα Ρίκα.

Ο καρχαρίας τροφός, που είχε μήκος πάνω από 1,80 μέτρα, διέφερε από το συνηθισμένο καφέ χρώμα του είδους του. Ο καρχαρίας αλιεύθηκε κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού ψαρέματος κοντά στο Εθνικό Πάρκο Tortuguero, σε βάθος 37 μέτρων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ασυνήθιστη εμφάνισή του οφείλεται στον ξανθισμό – γνωστό και ως ξανθοχρωμία – μια σπάνια κληρονομική πάθηση που χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική ισορροπία μελάγχρωσης στο δέρμα.

Η σπάνια πάθηση δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ σε χόνδρινα ψάρια, μια ομάδα που περιλαμβάνει καρχαρίες, σαλάχια και σκυλόψαρα, στην Καραϊβική, σύμφωνα με έρευνα του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο Γκράντε.

Ο καρχαρίας παρουσίαζε επίσης χαρακτηριστικά αλφισμού, συμπεριλαμβανομένων ενός ζευγαριού εντυπωσιακών κατάλευκων ματιών.

Οι καρχαρίες τροφοί έχουν συνήθως καφέ δέρμα που τους βοηθά να καμουφλάρονται με τον βυθό της θάλασσας. Το φωτεινό πορτοκαλί δέρμα του εν λόγω καρχαρία, ή τα λευκά μάτια στην περίπτωση του αλφισμού, τον καθιστά πιο ορατό και επομένως πιο ευάλωτο στους θηρευτές.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους καρχαρίες, που πρέπει να κολυμπούν συνεχώς για να αναπνέουν, το είδος των τροφών διαθέτει μια ειδική στοματική αντλία που τους επιτρέπει να αναπνέουν χωρίς να κολυμπούν.

Ενώ ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ζώα με ξανθισμό έχουν χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η περίπτωση δείχνει ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει.

Η πάθηση προκαλείται συνήθως από γενετική μετάλλαξη, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως η διατροφή, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη χρώση του δέρματος.

Η ανακάλυψή του έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τη γενετική σύσταση των τοπικών πληθυσμών καρχαριών τροφών.

«Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διερευνηθούν οι πιθανοί γενετικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη σπάνια ανωμαλία της χρώσης του δέρματος στους καρχαρίες», ανέφεραν οι ερευνητές.

Ο ξανθισμός θεωρείται εξαιρετικά σπάνιος στο ζωικό βασίλειο, με επιβεβαιωμένα κρούσματα που περιορίζονται σε λίγα μόνο ψάρια, ερπετά και πουλιά.

Έχει προκαλέσει έντονα κίτρινα χρώματα σε ψάρια γλυκού νερού, ενώ πουλιά όπως παπαγάλοι και καναρίνια έχουν παρατηρηθεί με χρυσά φτερά λόγω αυτής της κατάστασης. Υπάρχουν επίσης περιστασιακές αναφορές για ασυνήθιστα κίτρινα φίδια και σαύρες.

Πηγή: Independent