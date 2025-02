Έρωτας στο κόκκινο χαλί των SAG Awards

via Associated Press

via Associated Press

Jeff Kravitz via Getty Images

Jeff Kravitz via Getty Images

Ο υποψήφιος για τη σειρά Nobody wants this, Άνταμ Μπρόντι εμφανίστηκε με τη σύζυγό του Λέιτον Μίστερ που είχε γίνει διάσημη από τη σειρά Gossip Girl. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η Μίστερ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον σύζυγό της στον δεύτερο κύκλο της κωμικής σειράς του Netflix.