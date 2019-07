Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Θα ξυπνήσει η ωραία κοιμωμένη της πρωτεύουσας;

Σε άμεση αντιπαραβολή με τα έργα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, σε επόμενα άρθρα σκοπεύω να περιγράψω αυτά που κατά τη δική μου γνώμη είναι τα πιο σημαντικά έργα που πρέπει να γίνουν στην Αθήνα, και που θα έχουν την δύναμη να της δώσουν την ζωτικότητα, την φρεσκάδα και την λάμψη που δικαιούται μια πρωτευουσα που έχει την τύχη και το βάσανο της μεγαλύτερης κληρονομίας ολόκληρης της ιστορίας του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ο Θάνος Αθανασόπουλος είναι αρχιτέκτων – πολεοδόμος. Έχει ειδίκευση στην αρχιτεκτονική τεχνολογικά προηγμένων κελυφών (ΜArch Harvard University Graduate School of Design). Έχει διακριθεί σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και διδάσκει στο τμήμα Master in Architecture and Urbanism του University of Portsmouth – Μητροπολιτικού Κολλεγίου.