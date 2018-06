Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκος Δράμας: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των ταινιών που θα συμμετέχουν στο διαγωνιστικό

Η λίστα με τις ταινίες που διαγωνίζονται:

1. Muffin- Bolda Daniel

2. The Penal Colony- Aliksanian Lindsey και Cizek Manos

3. Open Up- Kornilova Katia

4. Sisters- Kryvokhyzha Lyuba

5. 3-μηδέν στο ογδόντα εννιά-Stout Boris

6. Ave Eva-Twardowska Oliwia

7. Quidnunc- Αγιώτης Χάρης

8. Calling- Αναστασιάδου Άρτεμις

9. Φλεγύας- Άντζους Δημήτρης

10. Natron - Απαρτιάν Άρης και Αβραμίδου Σοφία

11. Hippo - Αργυρού Θεοφύλακτος

12. Άρια - Αριστείδου Μυρσίνη

13. Deathcar - Βακαλιός Ανδρέας

14. Yawth - Λήδα Βαρτζιώτη, Δημήτρης Τσακαλέας

15. Συλλέκτης - Θοδωρής Βουρνάς

16. Τέταρτος Τοίχος - Δημήτρης Γκότσης

17. Πολυέλαιος - Αντώνης Γλαρός

18. Ρίτα - Γιώργος Δανόπουλος

19. Δεσμοί - Ανδρόνικος-Κωνσταντίνος Δημόπουλος

20. En Partie - Αναστασία Μελία Ελευθερίου

21. Springtime Rest - Γιάννης Ζαφείρης

22. Σελφίτιδα - Πέγκυ Ζούτη

23. O Ηχος του Βλαδιβοστόκ - Μάριος Ιωάννου

24. Ο Ευρωπαίος Πολίτης - Νίκος Καμπέρης

25. La Ultima Hija - Εύη Καραμπάτσου

26. Fake news - Δημήτρης Κατσιμίρης

27. Shapes of Mine - Γιώργος Καψανάκης

28. Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν - Βασίλης Κεκάτος

29. Πέρα από τ′ Αστέρια - Στελάνα Κληρής

30. Let’s talk about love - Αλέξης Κουαντάς

31. Sunday 11.00 - 12.00 - Στέλιος Κουκουβιτάκης

32. Bασιλεία - Αναστασία Κρατίδη

33. Εκτορας Μαλό - Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς - Ζακλίν Λέντζου

34. 37 Mέρες - Νικολέτα Λεούση

35. Βουρβουρού - Καρίνα Λογοθέτη

36. Διάβαση - Νίκος Μαθιός

37. Το τηλεφώνημα - Ανδρέας Μαριανός

38. Terra Nera - Αλεξάνδρα Ματθαίου

39. Τυφλόμυγα - Δέσποινα Μαυρίδου

40. Οταν Ημουν στο Λύκειο, ήμουν Ερωτευμένος με την Αννα - Ελένη Μητροπούλου

41. Μόλλυ 6 με 8 - Ευθύμης Μιχελουδάκης

42. Ομπρέλα -Αμέρισσα Μπάστα

43. Λεωφόρος Πατησίων - Θανάσης Νεοφώτιστος

44. Παρεμπιπτόντως - Κωνσταντίνος Οικονόμου

45. Εξοδος - Αλκιβιάδης Παπαδόπουλος

46. Ο Αδερφός μου - Θοδωρής Παπαδουλάκης

47. Beyond Good & Evil or (The Exuberantly Painful Process of Teething) -Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος

48. Η Γυναίκα στο Δωμάτιο - Ρωμανος Παπαϊωάννου

49. 30 - Κωνσταντίνος Πατσαλίδης

50. The Sound - Αντονι Πέτρου

51. Η Φάμπρικα - Αλέξανδρος Σικαλιάς

52. Ολα για Ολα - Μαρίνος Σκλαβουνάκης

53. Tropical Dreams - Βαγγελιώ Σουμέλη

54. Newstria - Κώστας Σταματόπουλος

55. Αγγελος Νομάς - Σήφης Στάμου

56. Live - Βασίλης Σταυρόπουλος

57. Η Στιγμή - Γιάννης Στεφανάκις

58. Check In - Κωνσταντίνος Στραγαλινός

59. Versus - Κώστας Τατάρογλου

60. Εντροπία - Χρήστος Τάτσης

61. Ντάνια - Μάρσια Τζιβάρα

62. You Should Know Better - Θάνος Τοπούζης

63. Νάρκη - Δημήτρης Τσαλαπάτης

64. Μόνο Αγάπη - Μιχάλης Χαπέσιης

65. Άβανος - Παναγιώτης Χαραμής

66. Κιόκου Πριν Ερθει το Καλοκαίρι - Κωστής Χαραμουντάνης

67. Τεμπέλης - Διονύσιος Χρονόπουλους

68. Thin Green Line - Μάριος Ψαράς