«Flag Day»: Ο Σον Πεν για πρώτη φορά μαζί με την κόρη του, Ντίλαν

Η MGM κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Flag Day», που σκηνοθετεί ο Σον Πεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με την κόρη του, Ντίλαν Πεν.

Το σενάριο βασίζεται στα απομνημονεύματα της Τζένιφερ Βόγκελ με τίτλο «Flim-Flam Man: The True Story of the Father My Counterfeit Life» και παρακολουθεί την ταραχώδη, αλλά και στοργική σχέση της Αμερικανίδας συγγραφέα και δημοσιογράφου με τον πατέρα της Τζον Βόγκελ, ληστή τραπεζών και πλέον διαβόητου παραχαράκτη στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, είναι από πολλές απόψεις οικογενειακή υπόθεση, καθώς πέρα από το δίδυμο πατέρα - κόρης, στο «Flag Day» εμφανίζεται επίσης ο γιος του Σον Πεν και αδελφός της Ντίλαν, Χόπερ Τζακ Πεν (και τα δύο παιδιά από τον γάμο του Σον Πεν με την Ρόμπιν Ράιτ).

Η 30χρονη Ντίλαν Πεν επαινέθηκε από τους κριτικούς για την ερμηνεία της στον ρόλο της Τζένιφερ Βόγκελ, της κόρης που αγωνίζεται να ξεπεράσει το παρελθόν και να συμφιλιωθεί με την ιδέα του αναπόφευκτου δεσμού πατέρας και κόρης, ενώ όπως αποκάλυψε ο Σον Πεν στις Κάννες, η πρώτη αυτή συνεργασία με την κόρη του οφείλεται στον Ματ Ντέιμον: «Ενάμιση μήνα πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, ο Ματ Ντέιμον μου τηλεφώνησε, όχι για να μου πει ότι μπορούσε ή δεν μπορούσε να συμμετάσχει, αλλά ότι θα ήμουν ηλίθιος αν δεν εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία να παίξω μαζί με την κόρη μου».

Με πληροφορίες από Indiewire