HuffPost Weekend: Herrumbre, Τερέζ Ρακέν και Παπακωνσταντίνου-Νέγκα

Μετά την πρόσφατη επιτυχημένη προβολή, το Women in Film and Television-Greece (WIFT GR) θα προβάλλει και πάλι το Touch Me Not (Mη με αγγίζεις) της ρουμάνας Adina Pintilie, αυτήν την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 16:30 το απόγευμα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδoς (Ιερά Οδός 48, Mετρό Κεραμεικός). Ακολουθεί συζήτηση που θα συντονίσει η σκηνοθέτης Αντουανέττα Αγγελίδη.

Είσοδος ελεύθερη

Η εκδήλωση ανοίγει τη σειρά προβολών «Η Προκλητική Γοητεία της Γυναικείας Ματιάς» που διοργανώνει το WIFT GR.

Info Ταινιοθήκη της Ελλάδας (Ιερά Οδός 48, Μετρό Κεραμεικός) Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 16:30 Είσοδος Ελεύθερη

«10 απλά ποιήματα για την Πομπηία»

Το «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία», στο πλαίσιο της έκθεσης Πομπηία: Μεγεθύνσεις και Μεταμορφώσεις μετά τη φωτιά, της κ. Μαρίας - Σμαράγδας Σκούρτα, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην μουσική και ποιητική βραδιά, «10 απλά ποιήματα για την Πομπηία» σε ποίηση της Μαρίας - Σμαράγδας Σκούρτα.

Info Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία» (Οδός Ι. Παπαρρηγοπούλου 7, Πλατεία Κλαυθμώνος)

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου