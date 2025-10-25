Το 2006, η Ελλάδα μαθαίνει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο υποκλοπών της μεταπολίτευσης. Δεκάδες τηλέφωνα κυβερνητικών στελεχών, ακόμα και του ίδιου του πρωθυπουργού Καραμανλή, είχαν παρακολουθηθεί μέσω καρτοκινητών-σκιών που λειτουργούσαν με ειδικό λογισμικό. Στον πυρήνα του σκανδάλου, ένα όνομα: William Basil. Όταν όμως οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την έρευνα, ο συγκεκριμένος και μάλιστα Ελληνοαμερικανός πράκτορας, είχε ήδη εξαφανιστεί από τη χώρα.

Αλλά για να θυμηθούμε με λίγα λόγια αυτή την υπόθεση που συγκλόνισε όχι μόνο στην Ελλάδα και έφερε στην κόψη του ξυραφιού τις σχέσεις της τότε ελληνικής κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή με την Ουάσιγκτον.

Το σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών του 2004-2005 αφορούσε τηλεφωνικές υποκλοπές σε βάρος δημοσίων προσώπων που έγιναν εκείνη την περίοδο.

Οι υποκλοπές αποκαλύφθηκαν στις 4 Μαρτίου 2005, έπειτα από έναν έλεγχο ρουτίνας, που διεξήγαγε η εταιρία Vodafone στο λογισμικό της. Η κυβέρνηση ενημερώθηκε στις 10 Μαρτίου και αποκάλυψε το γεγονός στην κοινή γνώμη στις 2 Φεβρουαρίου 2006, με κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι υπουργοί Επικρατείας, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης (Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Γιώργος Βουλγαράκης και Αναστάσης Παπαληγούρας, αντίστοιχα).

Αποκαλύφθηκε πως μέσω ειδικού λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στην εταιρία, παρακολουθούνταν τη διετία 2004-05 περίπου 100 τηλέφωνα με τη χρήση 14-16 καρτοκινητών «τηλεφώνων-σκιών», τα οποία κατέγραφαν τις συνομιλίες. Μετά από διετή δικαστική έρευνα που δεν απέδωσε αποτελέσματα, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο τον Αύγουστο του 2008.

Με την υπόθεση των υποκλοπών συνδέεται και η υπόθεση του θανάτου του υπαλλήλου της Vodafone Κώστα Τσαλικίδη. Ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας. Ωστόσο, στις 9 Μαρτίου 2005, μία μέρα πριν γνωστοποιηθεί στις αρχές η ύπαρξη του ύποπτου λογισμικού, ο Τσαλικίδης βρέθηκε απαγχονισμένος στο διαμέρισμά του στον Κολωνό. Ο θάνατός του, αποδόθηκε αρχικά σε αυτοκτονία, εκδοχή που υποστηρίχτηκε από το πρώτο δικαστικό πόρισμα. Η υπόθεση των υποκλοπών άνοιξε ξανά το 2010 καθώς νέα στοιχεία αποκάλυψαν στενή διασύνδεση του θανάτου με την υπόθεση των υποκλοπών και ενίσχυσαν την εκδοχή της δολοφονικής ενέργειας. Και μάλιστα νέων στοιχείων που υποδείκνυαν υπόθεση κατασκοπείας με ανάμιξη της αμερικανικής πρεσβείας. Το 2019, μετά από 14 χρόνια έρευνας, ο θάνατος του Τσαλικίδη αποδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε δολοφονία και η υπόθεση έκλεισε.

Να μην ξεχάσουμε και ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έδειξε την τεράστια όχληση της Washington επειδή η Ελλάδα αποκάλυψε το σοβαρό σκάνδαλο των υποκλοπών. Ένα τηλεφώνημα φωτιά. Ο Τζορτζ Τζον Τένετ Αμερικανός ελληνικής καταγωγής, που υπηρέτησε ως Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων, δηλαδή την CIA, Μετά την συνέντευξη των τριών υπουργών, πήρε οργισμένος στο τηλέφωνο τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Πέτρο Μολυβιάτη τον οποίο και καθύβρισε. Του μίλησε με τον πιο χυδαίο τρόπο. Και εξαιρετικά απειλητικό. Γι αυτό που συνέβη ο αείμνηστος Μολυβιάτης ενημέρωσε αμέσως τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο Θοδωρή Ρουσόπουλο. Ο οποίος ακόμα το κρατά βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του

Σε αυτή την ιστορική αναδρομή, πριν πάμε στο σήμερα, ας προσθέσουμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά τον William Basil. Όπως προαναφέραμε, όταν οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την έρευνα, ο συγκεκριμένος και μάλιστα Ελληνοαμερικανός πράκτορας, είχε ήδη εξαφανιστεί από τη χώρα. Είχε φύγει για αποστολή στο Σουδάν, κι έπειτα στο Ισλαμαμπάντ, ως αναπληρωτής σταθμάρχης της CIA. Και ο William Basil δεν ήταν απλά ένας ελληνοαμερικανός πράκτορας, αλλά «ο Βασίλης από την Κάρπαθο». Ή μάλλον, καλύτερα, «ο Bill από την Κάρπαθο», που τώρα, στην άκρη μιας γειτονιάς της Βαλτιμόρης, κατά μήκος ενός ήσυχου δρόμου με πανομοιότυπα σπίτια, ηλικιωμένος άνδρας πιά, καβαλά σχεδόν κάθε μέρα τη Harley Davidson του. Στο δέρμα της μηχανής γυαλίζει ο ήλιος. Στο πρόσωπο του αναβάτη όμως υπάρχει κάτι βαρύ, σαν σκιά. Ναι, είναι αυτός που τον φωνάζουν «Μπιλ από την Κάρπαθο». Και αν το όνομά του δεν λέει στους περισσότερους τίποτα, οι πράξεις του σίγουρα λένε πολλά. Είναι ο πράκτορας με το ελληνικό όνομα.

Ο William G. Basil ή Βασίλης Βασιλειάδης, όπως τον ξέρουν στην Κάρπαθο, υπήρξε για δεκαετίες πράκτορας της CIA. Ο άνθρωπος που, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, έστησε το κύκλωμα των τηλεφωνικών υποκλοπών που παρακολουθούσε τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και δεκάδες υπουργούς. Ένας πράκτορας με ελληνική ψυχή, αμερικανική εκπαίδευση και ικανότητα να εξαφανίζεται μέσα σε ένα πλήθος χωρίς να αφήνει ίχνη.

Ο «διπλωμάτης» της Γλυφάδας

Στην Αθήνα εμφανίστηκε με διπλωματική κάλυψη, ως Β΄ γραμματέας της αμερικανικής πρεσβείας. Μιλούσε άπταιστα ελληνικά, κυκλοφορούσε με BMW 1100 cc, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κουβαλούσε δύο πιστόλια. Ένα στη ζώνη, ένα στον αστράγαλο. Εργαζόταν στον τομέα αντιτρομοκρατίας, με ειδικό ενδιαφέρον για τη 17 Νοέμβρη. Ήταν ο άνθρωπος που κανείς δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι γνώριζε, αλλά όλοι ήξεραν πως βρίσκεται «κοντά». «Ήταν επαγγελματίας, σιωπηλός, πάντα ένα βήμα μπροστά», θυμάται πρώην αξιωματούχος που συνεργάστηκε μαζί του τότε.

Η βόμβα στα χέρια του Σάββα Ξηρού και τα χρόνια της παρακολούθησης

Η περίοδος 2000–2002 ήταν για εκείνον χρόνια δράσης και έντασης. Μετά την έκρηξη που τραυμάτισε τον Σάββα Ξηρό, με εκείνο το κινέζικο ρολόι που κρατούσε στον πυροκροτητή, αλλά με πλαστικό κάλυμμα και όχι γυάλινο, με αποτέλεσμα τα δάχτυλα του τρομοκράτη να πατήσουν τους δύο δείκτες, λεπτών και ώρας και να τιναχτεί η εκρηκτική ύλη που είχε μπει σε ένα κάδο σκουπιδιών, η παρουσία του Basil στην Αθήνα έγινε ακόμη πιο διακριτική. Αλλά ποτέ αδρανής.

Η τελευταία σκιά στην Κάρπαθο

Ο «Μπιλ από την Κάρπαθο» εθεάθη για τελευταία φορά στο νησί του στις 7 Ιανουαρίου 2014. Ήταν στην Όλυμπο, σε επιμνημόσυνη δέηση συγγενή της συζύγου του. Ένας φίλος του τον θυμάται: «Τρόμαξα να τον γνωρίσω. Είχε μακριά μούσια, δεν θύμιζε σε τίποτα τον Bill που ήξερα. Είναι απίστευτο πώς μεταμορφωνόταν, ώστε να μη τον αναγνωρίζουμε ούτε εμείς οι ίδιοι.»

Μετά από εκείνη την ημέρα, πέταξε για το Αφγανιστάν. Μιλούσε τις τοπικές διαλέκτους, δούλεψε σε αποστολές ασφαλείας και σε εκθέσεις για την πολιτική σταθερότητα και την τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή.

Το τέλος της καριέρας – και μια ήσυχη ζωή

Το τέλος της θητείας του γράφτηκε στο κέντρο αντιτρομοκρατίας της CIA. Ανεπίσημα, υπήρξε εκπαιδευτής πρακτόρων στη «Φάρμα» του Camp Peary. Σήμερα ζει στη Βαλτιμόρη, μακριά από τον θόρυβο. Το προφίλ του στο Facebook είναι κλειστό. Η φωτογραφία που κάποτε πρόδωσε την ταυτότητά του, εκείνη όπου χαμογελά με την οικογένειά του, παραμένει η μοναδική δημόσια μαρτυρία του. Αλλά εκείνος< πάντα αγαπά την Κάρπαθο, τα βράδια στην Όλυμπο, τα στενά, τη θάλασσα του Διαφανιού, εκεί όπου ο πατέρας του έχτισε ένα μικρό σπίτι. Το σπίτι είναι ακόμα εκεί. Διακόσια μέτρα από τη θάλασσα. Κλειστό εδώ και έντεκα χρόνια.

Οι δύο ουσιαστικές «λεπτομέρειες»

Και ακόμα δύο «λεπτομέρειες», που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Σε όλη αυτή την ιστορία με τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα που άκουγε Καραμανλή και υπουργούς της κυβέρνησης του. Η μία είναι πως βρέθηκαν οι κοριοί της CIA στα συστήματα της Vodafone. Ήταν τότε που ενόψει ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας υπήρχε φόβος για τρομοκρατικές ενέργειες. Εξάλλου ήταν πολύ πρόσφατο το χτύπημα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Και η παγιδεύση των τηλεπικοινωνιών θεωρήθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας. Και μετά τους αγώνες η κοριοί βγήκαν. Απενεργοποιήθηκαν. Εκτός από έναν. Αυτόν που παρακολουθούσε συγκεκριμένη οικοδομική περιοχή της Αθήνας μέσα στην οποία ήταν και ο Κώστας Καραμανλής, όπως και υπουργοί. Και όπως μάλιστα είχε λεχθεί με χάρτη στην συνέντευξη των τριών υπουργών που αποκάλυψαν το σκάνδαλο αυτής της θηριώδους υποκλοπής, οι κυψέλες της κινητής τηλεφωνίας έδειχναν ότι η υποκλοπή γινόταν από ένα συγκεκριμένο τρίγωνο, όπου κατά σύμπτωση ήταν η περιοχή της πλατείας Μαβίλη, όπου επίσης κατά σύμπτωση βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία.

Η άλλη «λεπτομέρεια» έχει όνομα και επίθετο. Γιώργος Κορωνιάς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafon. Ο πλέον ανερχόμενος CEO της εποχής εκείνης. Ήταν εκείνος που ενημέρωσε προσωπικά το Μέγαρο Μαξίμου ότι βρέθηκε κοριός υποκλοπών στα συστήματα της εταιρείας του. Είχε προηγηθεί ο έλεγχος ρουτίνας, ο τακτικός έλεγχος για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών της, όταν και βρέθηκε ο κοριός και βεβαίως την ίδια στιγμή ειδοποιήθηκε προσωπικά ο Γιώργος Κορωνιάς, ο οποίος την ίδια στιγμή πέρασε την πληροφορία στην κυβέρνηση. Δεν την πήγε γραφειοκρατικά, αλλά πήγε κατευθείαν την πληροφορία εκεί που έπρεπε. Απλά έκανε το καθήκον του όπως έπρεπε. Και αργότερα παραιτήθηκε από τη θέση του. Με την συνείδηση του ήσυχη. Αν και δεν επαινέθηκε, δεν υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση, όπως έπρεπε. Πάντως από τη δουλειά του εκείνος δεν έφυγε για να εξαφανιστεί ταξιδεύοντας από χώρα σε χώρα και μάλιστα μακρινές και δυσπρόσιτες. Και ούτε τώρα στην προσωπική σου ζωή καβαλάει την οποία Harley Davidson. Έτσι κι αλλιώς οι κόσμοι ενός δακτυλοδεικτούμενου επιχειρηματία και ενός αρχικατασκόπου είναι εντελώς διαφορετικοί. Γιώργος Κορωνιάς μπορεί να πατάει στα χώματα της πατρίδας του. Η επιστροφή του «Μπίλ» στην Ελλάδα είναι απαγορευτική αφού εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Με στοιχεία από ελληνικές και αμερικανικές πηγές, προσωπικά ρεπορτάζ μου εκείνη την εποχή, συνεντεύξεις και αρχεία ερευνών για την υπόθεση των υποκλοπών.