Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική, ανακοινώνοντας την Παρασκευή την αποστολή του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και της ομάδας μάχης του στη Λατινική Αμερική- μια επίδειξη ισχύος άνευ προηγουμένου, δεδομένου ότι το εν λόγω πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο.

Η κίνηση αυτή έρχεται να προσθέσει νέες δυνάμεις στα οκτώ πολεμικά πλοία, το ένα πυρηνικό υποβρύχιο και τα μαχητικά F-35 που είναι ήδη στην περιοχή, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση και αύξηση εντάσεων με τη Βενεζουέλα, την κυβέρνηση της οποίας η Ουάσινγκτον κατηγορεί πως καλύπτει εμπόρους ναρκωτικών και υπονομεύει δημοκρατικούς θεσμούς.

«Η ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στη USSOUTHCOM AOR θα ενισχύσει τη δυνατότητα των ΗΠΑ για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την παρεμπόδιση παράνομων δρώντων και δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και ευημερία των ΗΠΑ και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, μέσω ανάρτησης στο Χ. Δεν διευκρίνισε πότε θα πάει εκεί το αεροπλανοφόρο, που πριν λίγες ημέρες ήταν στο Γιβραλτάρ.

Ελληνικό μαχητικό Μ2000-5 σε άσκηση με F/A-18 του USS Gerald R. Ford

Το αεροπλανοφόρο αυτό τέθηκε σε υπηρεσία το 2017 και έχει 5.000 ναύτες πλήρωμα. Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει 10 πλήγματα κατά σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική, από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας περίπου 40 άτομα. Αν και το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει πολλά στοιχεία, έχει πει ότι κάποιοι από αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν πολίτες της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ έχουν 11 αεροπλανοφόρα. Το USS Gerald R. Ford έχει πάνω από 75 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά F/A-18 Super Hornet, E-2 Hawkeye, EA-18 Growler, ελικόπτερα MH-60R κ.α. Κανονικά συνοδεύεται από τέσσερα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke και τουλάχιστον ένα υποβρύχιο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του: «Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει «εφεύρει αφήγημα παράλογο, χυδαίο, εγκληματικό και απολύτως ψευδές», υποστήριξε χθες ο Νικολάς Μαδούρο. «Η Βενεζουέλα είναι χώρα όπου επικρατεί ειρήνη, δεν υπάρχει παραγωγή φύλλων κόκας, δεν υπάρχει παραγωγή κοκαΐνης, και καταφέραμε να εξαλείψουμε κατά 100% τη διέλευση του μόλις 5% της διακίνησης ναρκωτικών με προέλευση την Κολομβία», ανέφερε ακόμη.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP