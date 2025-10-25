Μετά από δύο δεκατίες (και κάτι) κοινής ζωής και την απόκτηση τεσσάρων παιδιών, ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη παραμένουν ερωτευμένοι σαν την πρώτη περίοδο της σχέσης τους. Αυτό αποδεικνύεται σχεδόν σε κάθε δημόσια κοινή τους εμφάνιση.

Το βράδυ της Παρασκευής ο Σάκης Ρουβάς έκανε πρεμιέρα μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο -κατάμεστο- νυχτερινό κέντρο Enastron της οδού Πειραιώς. Στο πρώτο κεντρικό τραπέζι βρισκόταν η σύζυγός του Κάτια Ζυγούλη, και όταν εκείνος τραγούδησε το «Σ’ έχω ερωτευτεί» έσκυψε προς το μέρος της και της έδωσε ένα παθιασμένο φιλί με τους θαμώνες του μαγαζιού να τους αποθεώνουν κυριολεκτικά.

«Με την Κάτια μεγαλώσαμε μαζί αυτά τα 20 χρόνια. Ωριμάζουμε μαζί, εξελισσόμαστε. Πιστεύω ότι είμαστε και οι δύο πολύ καλύτεροι άνθρωποι από ό,τι ήμασταν τότε» έχει δηλώσει ο Σάκης Ρουβάς για τη γυναίκα της ζωής του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε ανήμερα των γενεθλίων της το 2017 στην έπαυλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη στην Εκάλη.

Ρουβάς- Ζυγούλη: «Δεν είναι όλα ροζ πούδρα στο σπίτι»

«Νιώθω ότι ο κόσμος έχει την εικόνα της τέλειας οικογένειας και της τέλειας σχέσης για εμάς» έχει παραδεχτεί η Κάτια Ζυγούλη στο περιοδικό In Style. «Μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά και μας το δίνω. Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι όλα ροζ πούδρα στο σπίτι. Εννοείται ότι υπάρχουν και εντάσεις και διαφωνίες αλλά όλα σε φυσιολογικά πράγματα. Το θέμα είναι πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις, γιατί όλα αντιμετωπίζονται».

Η Κάτια Ζυγούλη δίνει σχεδόν πάντα το παρών στις πρεμιέρες του συζύγου της αν και γενικά έχει επιλέξει να μην «εμπλέκεται» στα επαγγελματικά του, όπως αποκαλύπτει το περιβάλλον τους.

«Kάνω πάντα αυτό που νιώθω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που μου επιβάλλουν» είχε πει πριν από λίγους μήνες η Νατάσα Θεοδωρίδου στο ΟΚ! μόλις είχε γίνει γνωστό ότι θα είναι μαζί της τον φετινό χειμώνα ο Σάκης Ρουβάς. «Η επιθυμία μου να είμαι με τον Σάκη ήταν τόσο έντονη, που του τηλεφώνησα εγώ η ίδια και του είπα “Σάκη φέτος θέλω να είμαστε μαζί. Το αφήνω επάνω σου”. Δεν είχα να συζητήσω τίποτα άλλο μαζί του. Είναι ένας καλλιτέχνης που θαυμάζω, που σέβομαι και δεν υπάρχει κάτι “υπό διαπραγμάτευση” σε αυτή τη συνεργασία».