Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πλήθος υπουργών και πολιτικών έδωσαν το παρών στην εξόδιο ακολουθία για τον Διονύση Σαββόπουλο στστην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών.

Στον αντίποδα, απουσιάζαν πολλοί αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δεν παραβρέθηκε στο τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό και συνθέτη, όπως και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ενώ δεν παρέστη κανείς άλλος από τα κόμματα της Αριστεράς πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από πολιτικούς στην κηδεία παρευρέθηκαν οι:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλας και ο Στέφανος Τζουμάκας.