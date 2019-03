HuffPost Weekend: «Simon and Garfunkel Story» και «Selfie: στο βάθος πίσω η πόλη»

Η ιστορία των «Ποιητών της Ροκ», του αξεπέραστου διδύμου στην ιστορία της μουσικής, Πολ Σάιμον και Άρθουρ Γκαρφάνκελ, ζωντανεύει και πάλι μέσα από ένα φαντασμαγορικό show την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαρτίου στο Gazarte.

Από το ξεκίνημα τους ως Tom & Jerry και την απόλυτη επιτυχία που γνώρισαν ως best-selling group κατά τη διάρκεια των ’60s πουλώντας μέχρι σήμερα περισσότερους από 100 εκ. δίσκους, έως τον δραματικό χωρισμό τους το 1970.

Μία παράσταση αφιερωμένη στο θρυλικό ντουέτο που συμπεριλαμβάνεται στο Rock and Roll Hall of Fame, έχει κερδίσει Grammy και Brit Award, ενώ το περιοδικό Rolling Stone τους έχει κατατάξει στους 100 πιο σπουδαίους μουσικούς του πλανήτη.

Χρησιμοποιώντας σπάνιο αρχειακό υλικό, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό, γίνεται αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν των δύο ανθρώπων από το Queens της Νέας Υόρκης που έμελλε να γράψουν ιστορία συνδυάζοντας με τον δικό τους τρόπο την ποίηση με την μελωδικότητα.

Παράλληλα, η live μπάντα αναλαμβάνει να ακουστούν τραγούδια που αποτέλεσαν ορόσημο στην καριέρας τους, όπως το Mrs Robinson, Bridge Over Troubled Water, Homeward Bound, Scarborough Fair, The Boxer και The Sound Of Silence.

The Simon and Garfunkel Story από το West End του Λονδίνου και τη sold out παγκόσμια περιοδεία για δύο παραστάσεις στο Gazarte.