Πέντε Χρόνια HuffPost: Οι καλύτερες ατάκες

Motortion via Getty Images

Motortion via Getty Images .

Winter is Coming.

#Me Too: Δύο λέξεις, μία τεράστια αλλαγή - ίσως πρέπει να πω ανατροπή - που ήρθε για να αλλάξει τον κόσμο. Είναι το σύνθημα της εποχής μας και, πιθανόν, της επόμενης.

FotografiaBasica via Getty Images

FotografiaBasica via Getty Images .

Go back κυρία Μέρκελ! Σχόλια περιττά!

JULIA M FREE via Getty Images

JULIA M FREE via Getty Images .

There is no Planet B.

Έλα Γιώργη... (που έγινε viral).