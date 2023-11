Κρατικοποίηση των εταιρειών ενέργειας στην πατρίδα του καπιταλισμού;

via Associated Press

Στις 7 Νοεμβρίου 2023, στην πολιτεία του Μέην των ΗΠΑ, με πρωτοβουλία των πολιτών που συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες από το Σύνταγμα και τον νόμο υπογραφές, θα διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα που κάποιοι αποκάλεσαν «επική μάχη για το μέλλον του Μέην» (Main is in an epic battle over its future, Bill McKibben,The Nation, www.thenation.com, 18-9-2023).