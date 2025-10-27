Καλά τα νέα για το Star, αγωνία αλλά και ψυχραμία στον ΣΚΑΪ

Στους κερδισμένους της σεζόν μπαίνει πλέον το Star σημειώνοντας πλέον διψήφια ποσοστα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας στην prime time ζώνη. Την Κυριακή 26 Μαρτίου τα «Φαντάσματα» σημείωσαν 19,6% στο δυναμικό κοινό ενώ συνολικά προσέλκυσε 1.328.784 τηλεθεατές περνώντας μπροστά από το The Voice του ΣΚΑΪ την ώρα προβολής του.

Ιδιαίτερα καλή επίδοση σημείωσε και η σειρά IQ 160 παραγωγής Barking Well Media με 16,2% στο δυναμικό κοινό και 1.058.416 τηλεθεατές συνολικά.

Βασισμένες σε ξένα φορμάτ και οι δύο σειρές του Star, θεωρείται πλέον αρκετά ασφαλές να ειπωθεί ότι θα πάρουν έγκριση για άλλον έναν κύκλο επεισοδίων το επόμενο φθινόπωρο.

Ξεκινάει γυρίσματα το Master Chef στο Star

Από τον Γενάρη εξάλλου επιστρέφει το… ακούραστο Master Chef για 10η σεζόν που προβάλλεται πέντε μέρες την εβδομάδα- τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη Νοεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο, το reality μαγειρικής του Star δίνει ώθηση και στην πρωινή εκπομπή του καναλιού.

Επιτυχημένο κρίνεται και το πείραμα και του GNTM: Το προηγούμενο επεισόδιο σημείωσε 14.2% στο δυναμικό κοινό, 43,5% στις νεαρές γυναίκες 18-24 συγκεντρώνοντας συνολικά 1.670.455 τηλεθεατές, ενώ η «Φάρμα», που παραμένει ένα αγαπημένο φορμάτ της διοίκησης του καναλιού, σημειώνει φέτος καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Στον ΣΚΑΪ από την άλλη, σαμπάνιες δεν ανοίγουν στην prime time ζώνη- ούτε το late night show του Φάνη Λαμπρόπουλο ήταν αυτό που περίμενε κανείς- και οι ελπίδες όλων τώρα συγκεντρώνονται στη νέα σειρά «Τότε vs Τώρα» που θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη μετά το κεντρικό δελτίο, η πρώτη φετινή απόπειρα του σταθμού στη μυθοπλασία.

Ο σταθμός πάντως εξακολουθεί να διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί «διορίας» στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού που δύσκολα περνάει το 3% στο δυναμικό κοινό με την ανάγκη για αλλαγές να αποτελεί πλέον μόνοδρομο.

Το παράπονό του δεν κρύβει και το δίδυμο Ντσούνου- Κούτρα μιας και θεωρούν- δικαίως- ότι η αλλαγή στη μέρα προβολής του παιχνιδιού «Η Ελλάδα παίζει» δεν ευνοεί καθόλου την πορεία του στους πίνακες τηλεθέασης.

Ο φετινός πονοκέφαλος πάντως στα υψηλόβαθμα στελέχη όλων των ιδιωτικών σταθμών έχει την ίδια αιτία, που δεν είναι άλλη από την πτωτική τάση της διαφημιστικής δαπάνης, γεγονός που οδηγεί του διευθυντές σε μειώσεις των μπάτζετ των επόμενων μηνών. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που το Star εγκατέλειψε νωρίς τον αρχικό στόχο για την επιστροφή του Shopping Star από τη νέα χρονιά…