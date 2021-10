«Lee»: Το διάσημο μοντέλο που έγινε φωτορεπόρτερ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Haywood Magee via Getty Images Η φωτογράφος Λι Μίλερ σε παράσταση του έργου «Desire Caught By The Tail» του Πάμπλο Πικάσο, που δόθηκε στο Rudolf Steiner Hall του Λονδίνου. Μάρτιος 1950. (Photo by Haywood Magee/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)