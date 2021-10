Το Εργαστήρι του Γιάννη Παππά φυτώριο νέων καλλιτεχνών. Η επιθυμία του γλύπτη

Εργαστήρι Σχεδίου και Ζωγραφικής

Το Εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικήςτου Μουσείου Μπενάκη που ξεκινά τη λειτουργία του το Νοέμβριο, απευθύνεται σε σπουδαστές κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα φοίτησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Στο εργαστήριο γίνεται προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις στις Σχολές Καλών Τεχνών όπου εξετάζονται οι υποψήφιοι στο σχέδιο, το χρώμα και τη σύνθεση, ενώ ευπρόσδεκτοι είναι και μαθητές οι οποίοι δεν στοχεύουν στην εισαγωγή σε Σχολή Καλών Τεχνών αλλά επιθυμούν να διδαχθούν σχέδιο και ζωγραφική.

Ο πληθωρικός καλλιτέχνης Γιάννης Παππάς Ο Γιάννης Παππάς υπήρξε πληθωρικός καλλιτέχνης -δεινός σχεδιαστής, γλύπτης και αυτοδίδακτος ζωγράφος. Η τέχνη του είναι ανθρωποκεντρική και ρεαλιστική, συμπυκνώνοντας επιρροές από την ευρωπαϊκή, αιγυπτιακή και ελληνική σπουδή του. Τα κείμενά του επίσης συγκροτούν ένα αξιόλογο συγγραφικό και μεταφραστικό έργο, καταδεικνύοντας έναν πνευματικό άνθρωπο. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1913. Εγγονός του δημοτικιστή γιατρού Φώτη Φωτιάδη και γιος του χειρουργού και πολιτικού Αλέξανδρου Παππά, έλαβε αξιόλογη μόρφωση και ελληνική παιδεία. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην École des BeauxArts στο Παρίσι του Μεσοπολέμου, κοντά στον Jean Boucher. Πολέμησε στο ελληνο-ιταλικό μέτωπο το 1940, υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό το 1945 και εγκαταστάθηκε στη συνέχεια στην Αλεξάνδρεια, έως το 1952. Εκλέχτηκε Καθηγητής της Γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών όταν επέστρεψε στην Αθήνα, αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας το 1972 και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1980. Εξελέγη Καθηγητής της Γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών όταν επέστρεψε στην Αθήνα, αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας το 1972 και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1980. Πέθανε το 2005, πλήρης ημερών, σε ηλικία 92 ετών.

Κόστος συμμετοχής:

€240 μηνιαία συνδρομή για 6 μέρες / εβδομάδα μαθήματα (ισχύει εκπτωτική τιμή €200 για φοιτητές)

€100 μηνιαία συνδρομή για 1 μέρα / εβδομάδα μάθημα

Διδάσκει ο εικαστικός Θοδωρής Μπαργιώτας (theobargiotas.com), απόφοιτος του Γ’ Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ., του MFA Studio Art (University of Oxford), Doctor of Design (LSU College of Art & Design) και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Γιάννη Παππά.

Εγγραφές γίνονται όλον τον χρόνο, περισσότερες πληροφορίες στα Τ 210 777 3946 - 6972603137 ή στο ergastiriopappa@benaki.org

Το εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής του Μουσείου Μπενάκη θα λειτουργεί:

Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-21:00 και το Σάββατο 12:00-16:00

Εκθεσιακό πρόγραμμα - Συνεργασίες

Το Εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής του Μουσείου Μπενάκη συνεχίζει την παράδοση σύνδεσης του Εργαστηρίου Γιάννη Παππά με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών μέσα από μια σειρά περιοδικών εκθέσεων στον χώρο του Εργαστηρίου με έργα τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών, ξεκινώντας τη συνεργασία με το ΙΓ’ εργαστήριο ζωγραφικής.