Μάρτιν Σκορσέζε: Η νέα ταινία του θα είναι για τη ζωή του Ιησού και θα έχει διάρκεια 80 λεπτά

via Associated Press

Παρότι τα φλας είναι στραμμένα στο επικό « Killers of the Flower Moon » - η ταινία έλαβε στις Χρυσές Σφαίρες μόλις ένα βραβείο , τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου που απονεμήθηκε στην Ινδιάνα Λίλι Γκλάντστοουν, πρώτη αυτόχθονη Αμερικανίδα που απέσπασε υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες και κέρδισε το βραβείο-, ο Μάρτιν Σκορσέζε μιλά ήδη για τα επόμενα σχέδια του.

Τα γυρίσματα θα αρχίσουν εντός του έτους, ενώ ο Σκορσέζε έχει ακόμη μία ταινία στα σκαριά, την κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ «The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder», του Ντέιβιντ Γκραν, συγγραφέα του «Killers of the Flower Moon», πάλι με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.