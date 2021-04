Σκορσέζε, Ντε Νίρο, Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Killers of the Flower Moon»: Η αληθινή ιστορία

Γυρίσματα για την νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του «Killers of the Flower Moon», που βασίζεται στο ομότιτλο μπεστ σέλερ βιβλίο του συγγραφέα και δημοσιογράφου στο New Yorker, Ντέιβιντ Γκραν («The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon») αρχίζει τις επόμενες δύο εβδομάδες ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Με τους αγαπημένους πρωταγωνιστές του ξανά μαζί, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο βετεράνος σκηνοθέτης γυρίζει στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920 για να αφηγηθεί τις μαζικές δολοφονίες των εύπορων Ινδιάνων Osage, μετά την ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου στο έδαφος τους. Τις δολοφονίες ανέλαβε το νεοσύστατο τότε FBI -όχι εξ αρχής- επικεφαλής του οποίου είχε τεθεί ο 29 ετών, Έντγκαρ Χούβερ.

Πρόκειται για μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία των ΗΠΑ και ο βραβευμένος με Όσκαρ, σεναριογράφος Έρικ Ροθ («Φόρεστ Γκαμπ», «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον», «Dune») που ανέλαβε τη μεταφορά του βιβλίου, προβλέπει ότι ο Σκορσέζε «θα κάνει μία ταινία που θα αφήσει εποχή».