«Those Who Wish Me Dead»: Η νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί έχει τρέιλερ

Μετά το σίκουελ της «Maleficent» η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει με την ταινία του Τέιλορ Σέρινταν «Those Who Wish Me Dead».

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μάικλ Κορίτα, η ταινία αφηγείται την περιπέτεια της Χάνα (Τζολί), η οποία είναι δασοπυροσβέστης και ενός εφήβου που είναι αυτόπτης μάρτυρας δολοφονίας. Η Χάνα προσπαθεί να σώσει το παιδί από τους δράστες που δεν διστάζουν να σκοτώσουν όποιον στέκεται εμπόδιο στα σχέδια τους.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του πρώτου τρέιλερ που έδωσε η Warner στη δημοσιότητα, το κυνηγητό είναι ανελέητο και οι διώκτες τους δεν διστάζουν να βάλουν φωτιά προκαλώντας μία τεράστια πυρκαγιά στο δάσος προκειμένου να τους αναγκάσουν να παραδοθούν.

Συμπρωταγωνιστές της Τζολί είναι ο Νίκολας Χουλτ και ο Άιντεν Γκίλεν.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες -εφόσον είναι ανοιχτές- και στο HBO Max στις 14 Μαΐου.

Με πληροφορίες από Vulture