Zahi Hawass Center for Egyptolog via via REUTERS

Σε μια κορυφαίας σημασίας αρχαιολογική ανακάλυψη, που εκτιμάται πως είναι και η δεύτερη σημαντικότερη μετά τον τάφο του Τουταγχαμών, προχώρησε ομάδα αιγυπτιολόγων η οποία έφερε στο φως την μεγαλύτερη αρχαία πόλη στην Αύγυπτο, που όπως φαίνεται ήταν θαμμένη κάτω από άμμο εδώ και χιλιετίες. Ο φημισμένος αιγυπτιολόγος, Ζαχί Χαβάς ανακοίνωσε την ανακάλυψη της «χαμένης χρυσής πόλης» ή αλλιώς της ”Πομπηϊας της Αιγύπτου” σύμφωνα με το Reuters, κοντά στο Λούξορ, όπου βρίσκεται η Κοιλάδα των Βασιλέων. «Πολλές ξένες αποστολές έψαξαν αυτήν την πόλη και δεν την βρήκαν ποτέ». «Η αιγυπτιακή αποστολή υπό τον δρ. Ζαχί Χαβάς βρήκε την πόλη που είχε χαθεί κάτω από την άμμο», δήλωσε η αρχαιολογική ομάδα. «Η πόλη είναι 3.000 ετών, χρονολογείται στη βασιλεία του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ′ και συνέχισε να κατοικείται επί του Τουταγχαμών και του Άυ». Η πόλη φέρει την ονομασία Ατεν και είναι η μεγαλύτερη αρχαία πόλη που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στην Αίγυπτο.

Zahi Hawass Center for Egyptolog via via REUTERS

Η Μπέτσι Μπράιαν, αμερικανίδα αιγυπτιολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπικινς σχολίασε πως πρόκειται για την «δεύτερη πιο σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη μετά τον τάφο του Τουταγχαμών». Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει ήδη στο φως κοσμήματα, όπως δαχτυλίδια, χρωματιστά αγγεία, φυλαχτά σε σχήμα σκαραβαίου και τούβλα λάσπης που φέρουν τις σφραγίδες του Αμενχοτέπ Γ’. Η ομάδα των αρχαιολόγων άρχισε τις ανασκαφές τον Σεπτέμβριο του 2020, μεταξύ των ναών του Ράμση Γ΄ και του Αμενχοτέπ Γ′ κοντά στο Λούξορ, 500 χλμ. νότια της πρωτεύουσας της χώρας, το Κάιρο. ”Μέσα σε λίγες εβδομάδες, προς μεγάλη έκπληξη, άρχισαν να εμφανίζονται παντού σχηματισμοί από τούβλα λάσπης”, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με το AFP και το France 24.

Zahi Hawass Center for Egyptolog via via REUTERS

«Αυτό που ανακάλυψαν ήταν η τοποθεσία μιας μεγάλης πόλης, που είχε συντηρηθεί πολύ καλά, με σχεδόν ακέραια τείχη και με δωμάτια γεμάτα με εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή». Μετά από επτά μήνες ανασκαφών, αποκαλύφθηκαν αρκετές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου ενός φούρνου με κεραμικά και χώρους αποθήκευσης, καθώς επίσης τμήματα της πόλης όπου βρίσκονταν κτίρια της διοίκησης όσο και κατοικημένες περιοχές. Ο Αμενχοτέπ Γ′ κληρονόμησε μια αυτοκρατορία που εκτεινόταν από τον Ευφράτη έως το Σουδάν, όπως αναφέρουν οι αρχαιολόγοι, και πέθανε περίπου το 1354 π.Χ. Κυβέρνησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, και η βασιλεία του έμεινε στην ιστορία για την πολυτέλεια και το μεγαλείο των μνημείων της, συμπεριλαμβανομένου των Κολοσσών του Μέμνονα - δύο τεράστια πέτρινα αγάλματα κοντά στο Λούξορ που αναπαριστούν τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Zahi Hawass Center for Egyptolog via via REUTERS

Τα ευρήματα στην περιοχή, υποδεικνύουν πως η πόλη και τα αντικείμενα που βρέθηκαν είχαν μείνει ανέγγιχτα για χιλιάδες χρόνια ”σαν οι αρχαίοι κάτοικοι της πόλης να τα άφησαν μόλις χθες”. Η Μπράιαν επισημαίνει δε ότι πόλη «θα μας δώσει μια σπάνια ματιά στη ζωή των Αρχαίων Αιγυπτίων κατά τη στιγμή που η αυτοκρατορία ήταν στο απόγειο του πλούτου». Η ομάδα δηλώνει αισιόδοξη ότι θα αποκαλυφθούν περαιτέρω σημαντικά ευρήματα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ανακαλύψει συγκροτήματα τάφων στα οποία οδηγείται κανείς με σκάλες λαξευμένες στο βράχο, μια κατασκευή που παρόμοια με εκείνη που έχει βρεθεί στην Κοιλάδα των Βασιλέων. «Η αποστολή εκτιμά πως θα φέρει στο φως ανέγγιχτους τάφους γεμάτους θησαυρούς», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας των αρχαιολόγων. Μετά από χρόνια πολιτικής αστάθειας, όπως αναφέρει ο Guardian, που πιο πρόσφατα συνδέονται και με την λαϊκή εξέγερση της αραβικής άνοιξης του 2011, η οποία έπληξε σοβαρά τον βασικό τουριστικό τομέα της Αιγύπτου, η χώρα επιδιώκει να φέρει πίσω τους επισκέπτες, προωθώντας κυρίως την αρχαία κληρονομιά της.

Zahi Hawass Center for Egyptolog via via REUTERS