Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και οΤούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν καταδίκασαν την απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου να καταλάβει την πόλη της Γάζας, απορρίπτοντας σθεναρά τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο Σάββατο (09.08.25), κάλεσαν για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την απελευθέρωση Ισραηλινών και Παλαιστινίων κρατουμένων και επανέλαβαν την αντίθεσή τους στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Στη συνέχεια υπήρξε συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ. Σε συνέντευξη Τύπου με τον Φιντάν, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην «ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα».



Advertisement

Advertisement

Σχετικά με την απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι και οι δύο χώρες καταδίκασαν πλήρως αυτήν την απόφαση και τόνισαν την ανάγκη κοινών προσπαθειών για να πιέσουν το Ισραήλ να αποσυρθεί.

Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ιδρύσει ένα ανεξάρτητο κράτος κατά μήκος των συνόρων του 1967.



Από την πλευρά του ο Φιντάν δήλωσε ότι ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας έχει κληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση.



Turkish FM Hakan Fidan:



– I was received by Egyptian President Abdel Fattah el Sisi and we discussed the partnership between Türkiye and Egypt

– We continue to strengthen our bilateral cooperation in a number of areas

– It’s been 100 years of establishment of our diplomatic ties… pic.twitter.com/R684gOazu2 — TRT World (@trtworld) August 9, 2025

Τονίζεται ότι αρκετές άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδίκασαν επίσης το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς το «επικίνδυνη κλιμάκωση».



Περίπου 20 μουσουλμανικές χώρες κατήγγειλαν το σχέδιο ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και προσπάθεια εδραίωσης της παράνομης κατοχής, επιβάλλοντας παράλληλα ένα τετελεσμένο γεγονός, το οποίο στερείται διεθνούς νομιμότητας. Τα μουσουλμανικά έθνη πρέπει να εργαστούν από κοινού και να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα ενάντια στο σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετά από συνομιλίες στην Αίγυπτο.



Advertisement

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο πλευρές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το ποιο άλλα θέματα ήταν στην ατζέντα των συνομιλιών του τούρκου υπουργού εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πλην όμως καλά πληροφορημένες διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με την Λιβύη, τις θαλάσσιες ζώνες και τα θαλάσσια πάρκα και τις ενεργειακές έρευνες στις θάλασσες της Μεσογείου. Ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα και την Ελλάδα καθώς για όλα αυτά η Άγκυρα και προσωπικά ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τους επιθετικούς τόνους τους εναντίον της κυβέρνησης της Αθήνας.



Η αλήθεια είναι ότι και η Αίγυπτος έχει τις ενστάσεις της με το ελληνικό θαλάσσιο πάρκο στο νότιο κομμάτι του Αιγαίου/Μεσογείου, αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα βρεθεί χρυσή τομή μέσα από παραγωγικές διπλωματικές συζητήσεις. Κάτι το οποίο δεν ισχύει με την Τουρκία και τις απειλητικές διαθέσεις της, με πρωτοφανείς αιτιάσεις που κατάφορα καταπατούν το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.



Σημειώνεται επίσης ότι οι διπλωματικές σχέσεις της Αιγύπτου με την Τουρκία είναι εξαιρετικά προσεκτικές και σε πολλά ζητήματα παρασκηνιακές με δεδομένο ότι το Κάιρο έχει πολλά να «φορτώσει» στην Άγκυρα για τη συμπεριφορά της και την υποστήριξη της στους Αδελφούς Μουσουλμάνους στην Αίγυπτο που αποτελούν για τη χώρα του Νείλου ένα σοβαρό κίνδυνο αποσταθεροποίησης.

Advertisement