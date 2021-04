Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Prince, το Ιδρυμα του μουσικού σχεδιάζει την κυκλοφορία ενός άλμπουμ με ακυκλοφόρητη μουσική.

Το “Welcome 2 America,” που περιλαμβάνει 12 τραγούδια και ηχογραφήθηκε το 2010, θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου, από την Legacy Recordings, που ανήκει στην Sony Music Entertainment.

Στην ανακοίνωσή του, το Ιδρυμα Prince χαρακτήρισε το άλμπουμ ”ισχυρή, δημιουργική δήλωση, η οποία καταγράφει τις ανησυχίες, τις ελπίδες και τα κοινωνικά οράματα του Prince, προβλέποντας μία εποχή πολιτικού διχασμού, παραπληροφόρησης και αγώνα για φυλετική δικαιοσύνη.”

Το τραγούδι του τίτλου, που δόθηκε σε πλατφόρμες streaming στις 8 Απριλίου, ”είναι ένας καυστικός μονόλογος”, με κύρια θέματα, σύμφωνα με το Ιδρυμα, ”χρυσά αλεξίπτωτα, την επιφανειακή φύση των κοινωνικών δικτύων, την κουλτούρα της διασημότητας των reality show και τα πολυεθνικά μονοπώλια της μουσικής βιομηχανίας.”

Το άλμπουμ περιέχει τραγούδια με τίτλους όπως “Running Game (Son of a Slave Master),” “Stand Up and B Strong,” “Same Page, Different Book” και “One Day We Will All Be Free.”

Ο Prince πέθανε από κατά λάθος υπερβολική δόση φαιντανύλης, τον Απρίλιο του 2016, σε ηλικία 57 ετών, στο κτήμα του, στα προάστια της Μινεάπολης των ΗΠΑ. Το προσωπικό αρχείο του στο τεράστιο στούντιό του, πιστεύεται ότι περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ακυκλοφόρητης μουσικής.