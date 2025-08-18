Ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιός του Χόλιγουντ, ο Τζέισον Στέιθαμ, παραθερίζει τις τελευταίες μέρες στην Αντίπαρο μαζί με την, επίσης βρετανίδα, σύζυγό του, Ρόζι Χάντιγκτον- Γουάιτλι, που θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα του πλανήτη. Το διάσημο ζευγάρι που είναι μαζί τα τελευταία 15 χρόνια, δεν αποχωρίζεται τα δυο του παιδιά, τον 8χρονο Τζακ και την τριών ετών Ιζαμπέλα.

Στα βίντεο που εξασφάλισε η Huffpost από την παραλία Απάντημα το μεσημέρι της Κυριακής, o Τζέισον Στέιθαμ κάνει αναρρίχηση μαζί με την κόρη του, ενώ όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, «δεν την άφηνε στιγμή από τα μάτια του ενώ η σύντροφός του ανανέωνε συχνά το αντηλιακό στη μικρή».

Σύμφωνα με τα ξένα Μέσα, η περιουσία του Τζέισον Στέιθαμ ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ της συντρόφου του, που έχει και επιχειρηματική δράση στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς ανέρχεται στα 40 εκ. δολάρια. Μάλιστα και η Ρόζι Χάντινγκτον- Γουάιτλι, που έγινε διάσημη από τις πασαρέλες της Victoria’s Secret, έχει κάνει και εκείνη ένα πέρασμα από τον κινηματογράφο, στις ταινίες δράσης Transformers και Mad Max: Fury Road (2015).

Η Ρόζι Χάντινγκτον- Γουάιτλι στο Beach House Antiparos.

Τζέισον Στέιθαμ: H «αχίλλειος πτέρνα» του σκληρού του Χόλιγουντ

«Ο Τζέισον είναι ένας πολύ αφοσιωμένος και πρακτικός πατέρας και ένας πολύ υποστηρικτικός σύντροφος για μένα» είχε παραδεχτεί πρόσφατα η 38χρονη αρραβωνιστικιά του και μητέρα των παιδιών του 58χρονου πρωταγωνιστή ταινιών δράσης. «Τον αποκαλώ “ανθρώπινη παιδική χαρά”, επειδή συνεχώς έχει τα παιδιά στην πλάτη του και κυλιέται μαζί τους. Είναι πολύ παιχνιδιάρης» συμπλήρωνε «Ο άνθρωπος έχει τρελή ενέργεια, είναι αστείρευτη. Είναι ένα μεγάλο παιδί ο ίδιος, αλλά και μια αισιόδοξη δύναμη και θετική επιρροή για τα παιδιά, και απίστευτα προσεκτικός, στοργικός και ικανός».