Τη δική του οπτική γωνία έδωσε στα στελέχη της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής ο 28χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα μία 47χρονη, στην είσοδο τής πολυκατοικίας όπου εκείνη έμενε, επί της οδού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αρνήθηκε ότι είχαν σχέση μεταξύ τους, υποστήριξε ότι είχαν γνωριστεί στο παρελθόν σε κάποιο κοινωνικό συσσίτιο, επειδή αντιμετωπίζουν και οι δύο οικονομικά προβλήματα, και πως το τελευταίο διάστημα η 47χρονη τον κακολογούσε και τον προσέβαλε στους φίλους του, σε σημείο που τον απέκλεισαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον περασμένο Μάρτιο, μάλιστα, η 47χρονη είχε κάνει παράπονα για τη συμπεριφορά του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και τότε -όπως αναφέρεται επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ- είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

Λίγα λεπτά πριν από τις έντεκα το πρωί μία κάτοικος τής περιοχής κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και δήλωσε ότι είδε άντρα να κυνηγά και να απειλεί τη 47χρονη με ένα μαχαίρι. Μέχρι να φθάσουν, όμως, οι πρώτοι ένστολοι, ο 28χρονος είχε σκοτώσει το θύμα, αλλά παρέμεινε στο σημείο και δεν επιχείρησε να διαφύγει.