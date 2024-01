Ναόμι Γουότς, Κλόι Σεβινί, Ντέμι Μουρ, Νταϊάν Λέιν στο «Feud: Capote vs. the Swans»

Σχεδόν επτά χρόνια μετά, έρχεται η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν με τίτλο «Feud: Capote vs. the Swans» που στρέφει τον φακό στον Τρούμαν Καπότε (1924- 1984), συγγραφέα του θρυλικών «Πρόγευμα στο Τίφανις» και «Εν Ψυχρώ», και τη διαμάχη με τις μεγαλοαστές Νεοϋρκέζες φίλες του τις οποίες αποκαλούσε «οι κύκνοι».

Η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων, που βασίζεται στο μπεστ σέλερ του συγγραφέα και δημοσιογράφου Laurence Leamer «Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era» θα κάνει πρεμιέρα με δύο επεισόδια στις 31 Ιανουαρίου στο FX.