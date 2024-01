Χρυσές Σφαίρες: Το «Poor Things» Καλύτερη Κωμωδία, 5 βραβεία στο «Οπενχάιμερ»

Matt Winkelmeyer via Getty Images

Ο μεγάλος αντίπαλος του «Οπενχάιμερ» στην κατηγορία (Δράμα), το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε παρά τις επτά υποψηφιότητες, απέσπασε μόλις ένα βραβείο, τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου (Δράμα) στη Λίλι Γκλάντστοουν -η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα που αποσπά υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες και κερδίζει το βραβείο- η οποία ξεκίνησε την ευχαριστήρια ομιλία της στη γλώσσα Blackfeet.

Όσο για την πολυσυζητημένη «Barbie» -που έχασε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας από το «Poor Things»- έφυγε με δύο βραβεία, το νεοσύστατο Cinematic and Box Office Achievement -ούτως ή άλλως, σάρωσε εισπρακτικά με 1,4 δισ δολάρια- και το βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού στη Μπίλι Άιλις και τον αδελφό της Φινέας Ο’Κόνελ για το «What Was I Made For?», ένα από τα τρία τραγούδια από το soundtrack της ταινίας που απέσπασαν υποψηφιότητα.

Το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας έλαβε η «Ανατομία μιας πτώσης» της Ζιστίν Τριέ, όπως επίσης και το Βραβείο Σεναρίου (από τις εκπλήξεις της βραδιάς), ενώ η Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων δόθηκε στο «The Boy and The Heron» του Χαγιάο Μιγιαζάκι.

