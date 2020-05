Πόσα χρήματα βγάζουν διάσημες influencers εν μέσω πανδημίας

jacoblund via Getty Images

Τις περισσότερες φορές φανταζόμαστε ότι οι influencers προωθούν μόνο προϊόντα στις αναρτήσεις και στις ιστορίες τους στο Instagram. Όλοι γνωρίζουμε ότι από αυτό βγάζουν πολλά χρήματα. Τι συμβαίνει όμως με τους bloggers; Συνεχίζουν να βγάζουν χρήματα ή δυσκολεύονται μιας και ο τρόπος που λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει πλέον αλλάξει; Ειδικά τη περίοδο που διανύουμε τώρα, με τη πανδημία του κορονοϊού, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος του blogging;

Αν και το blogging δεν είναι πλέον τόσο δημοφιλές όσο ήταν πριν μια δεκαετία, εξακολουθεί να είναι ένας επικερδής τρόπος απόκτησης χρημάτων για τους influencers και τους δημιουργούς περιεχομένου - μερικές φορές πιο πολύ και από μία επιχορηγημένη ανάρτηση στο Instagram.

Επειδή τα blogs σχεδόν πάντοτε απαιτούν περισσότερη επεξεργασία και περισσότερες φωτογραφίες από ότι οι αναρτήσεις στο Instagram, προσφέρουν την ευκαιρία στους δημιουργούς να αυξήσουν τις συνεργασίες τους. Συνήθως οι συνεργασίες αυτές ζητούν από τους δημιουργούς να ανεβάσουν και να διαφημίζουν το προϊόν τόσο στο blog τους όσο και στο Instagram τους.

Τελικά, πόσα χρήματα θα πάρουν οι influencers από μία επιχορηγημένη ανάρτηση στο blog τους; Η HuffPost US μίλησε με πέντε influencers και bloggers για να μάθει πως λειτουργεί η δουλειά τους τόσο πριν τον κορονοϊό όσο και τώρα που όλα έχουν αλλάξει.

(Οι παρακάτω influencers δεν ονόμασαν τις εταιρείες που τους χορηγούν και πληρώνουν για τη δουλειά τους.)

Paris S. Chanel (@thebirthofparisc, The Rebirth of Paris C)

Η Πάρις Σανέλ είναι influencer και blogger από το Μέμφις του Τενεσί και καλύπτει πληθώρα θεμάτων - από μόδα και ομορφιά μέχρι lifestyle και τεχνολογία. Όπως πολλοί επιτυχημένοι influencers, το περιεχόμενο που δημιουργεί περιέχει λίγο από όλα. Αν και τρέχει το blog της μόνο δύο χρόνια έχει ήδη κερδίσει ένα σημαντικό και αφοσιωμένο κοινό.

Η Πάρις δηλώνει ότι σε μια δουλειά ο πελάτης της της έστειλε πέντε ρούχα για να διαλέξει και να τα συνδυάσει όπως εκείνη ήθελε. Ο πελάτης της ζήτησε ένα blog 300-500 λέξεων που θα μείνει ενεργό για δύο εβδομάδες, τρεις αναρτήσεις στο Instagram και πέντε ιστορίες με κάθε κομμάτι του συνόλου που διάλεξε. Για αυτή τη δουλειά έλαβε περίπου 1400 ευρώ.

Ωστόσο, πίσω από όλα αυτά κρύβεται η δημιουργικότητα και οι απαιτήσεις που έχει η Πάρις. Ο πελάτης της πρόσφερε μόνο τα ρούχα ενώ εκείνη για να τελειοποιήσει το όραμα της χρειαζόταν επιπλέον αξεσουάρ και έναν επαγγελματία φωτογράφο.

Εκείνη πιστεύει ότι όλοι οι influencers και bloggers πρέπει να κάνουν μια έρευνα, να ενημερωθούν και να μελετήσουν πριν εισέλθουν στο χώρο αυτό. Πρέπει να προσέχουν και να διαβάζουν όλα τα συμβόλαια που τους προσφέρουν και να μην συμβιβάζονται για λιγότερα από όσο αξίζει η δουλειά τους. Όμως, θα πρέπει να διατηρήσουν μια καλή φήμη από τις συνεργασίες τους με το να είναι συνεπείς στις προθεσμίες, στέλνοντας μια ευχαριστήρια κάρτα και να μην χάσουν επαφή μαζί τους.

Δεδομένου της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία του κορονοϊού, η δουλειά της έχει τεθεί σε παύση και το πρακτορείο μοντέλων που διευθύνει παραμένει κλειστό. Καθώς πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν οικονομικά θέματα, έπρεπε να μειώσει την αμοιβή της σχεδόν στα μισά. Εντούτοις, βρήκε άλλους τρόπους να συνεχίσει επικοινωνώντας με εταιρείες που πάντα ήθελε να συνεργαστεί και αναλαμβάνοντας πρότζεκτ σχετικά με τη καραντίνα. ”Έπρεπε να σκεφτώ έξυπνα και να αξιοποιήσω κατάλληλα τον χρόνο μου στη καραντίνα.”

Ashley Dorough (@ashley_dorough, House Dorough)

Η Άσλει Ντόρου από την Ατλάντα ασχολείται με τη μόδα και την αποδοχή του σώματος. Διανύει τη τέταρτη χρονιά της στη δημιουργία περιεχομένου και blogging – χρειάστηκε ένας χρόνος μέχρι τη πρώτη της αμειβόμενη συνεργασία.

Σε μια συνεργασία της της ζητήθηκε να αναρτήσει μια φωτογραφία και δύο ιστορίες στο Instagram και να γράψει blog που να περιέχει δέκα προϊόντα του πελάτη και το τελικό δικό της σύνολο με τα ρούχα του πελάτη. Χωρίς καμία αποκλειστικότητα έλαβε περίπου 2600 ευρώ εκ των οποίων τα 150 ευρώ πήγαν στον φωτογράφο.

Σύμφωνα με την άποψη της είναι συνετό να ανταλλάσσεις προϊόντα με τον πελάτη ειδικά αν θέλεις να αναπτύξεις σχέσεις μαζί του και βρίσκεσαι ακόμα στα αρχικά στάδια του blog σου. Η δουλειά αυτή αποτελεί δουλειά πλήρους απασχόλησης και αφοσίωσης.″Όσα περισσότερα δώσεις σε αυτή τη δουλειά τόσα θα πάρεις πίσω”,δηλώνει. Για αυτό χρειάζεται να αποκτήσεις ένα πιστό και αφοσιωμένο κοινό που θα σε στηρίζει.

Τη περίοδο αυτή με τα κρούσματα να ανεβαίνουν στις ΗΠΑ παραμένει ενεργή διατηρώντας υπάρχουσες συνεργασίες. Παρά τη πολύ δουλειά έπρεπε να μειώσει και αυτή τις αμοιβές της αν κάποια εταιρεία το ζητούσε.

Sabrina Molu (@sabrinamolu, Simply Sabrina)

Η Σαμπρίνα Μόλου, influencer από την Ατλάντα, ξεκίνησε το blog ομορφιάς και lifestyle της το 2012 ως χόμπι. Χρειάστηκε δύο χρόνια για τη πρώτη πληρωμένη καμπάνια της, ενώ αυτές τις μέρες έχει περίπου 75000 αναγνώστες κάθε μήνα.

Σε μια συνεργασία της ζητήθηκε να γράψει ένα blog, να αναρτήσει φωτογραφίες σε Pinterest, Instagram και Facebook, να δώσει δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης τριών φωτογραφιών της για ένα χρόνο καθώς και να κάνει κατάλογο για διαφήμιση. Από αυτή τη δουλειά έλαβε περίπου 2800 ευρώ.

Βλέπει τη δουλειά της ως κάτι δημιουργικό και που έχει εκείνη τον πλήρη έλεγχο. ″Το επιχορηγημένο περιεχόμενο είναι σαν τα παραδοσιακά περιοδικά.”, δηλώνει. ″Οι εταιρείες δεν με πληρώνουν μόνο για να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μου, αλλά με πληρώνουν για τη δημιουργία του περιεχομένου, για το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω αυτές τις εικόνες”.

Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει τις δουλειές των influencers με πολλές συνεργασίες να έχουν τεθεί σε παύση ή ακυρωθεί. Ωστόσο, το blog της Σαμπρίνα έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία με αποτέλεσμα να συνεχίζει να δημιουργεί νέα πράγματα και αν χτίζει τη σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με το κοινό της.

Amanda Burrows (@affordablebyamanda, Affordable By Amanda)

Η Αμάντα Μπάροους είναι blogger του “Affordable By Amanda” με βάση τον Στ Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα. Εδώ και τέσσερα χρόνια ασχολείται με την μόδα - με προσιτές και οικονομικές τιμές- αλλά και με την ομορφιά και τα ταξίδια. Η πρώτη πληρωμένη ανάρτηση στο blog της ήρθε μετά από δύο χρόνια από όταν ξεκίνησε.

Η Αμάντα δηλώνει ότι σε μια δουλειά της έπρεπε να γράψει ένα blog 300 λέξεων με 4-5 φωτογραφίες και να αναρτήσει μια φωτογραφία και 3-5 ιστορίες στο Instagram της. Για αυτή τη δουλεία, αξίας 2500 δολάρια, χρειάστηκε να αγοράσει το προϊόν, να προσλάβει φωτογράφο,να οδηγήσει στο σημείο της φωτογράφισης και να κρατήσει τις αναρτήσεις ενεργές για ένα χρόνο.

Σύμφωνα με την άποψη της για μια επιτυχημένη και επικερδή συνεργασία χρειάζεται από τη μία η ευθύνη του influencer να δημιουργήσει κάτι ενδιαφέρον και πρωτότυπο και από την άλλη η κατάλληλη αμοιβή της εταιρείας. ″Το επιχορηγημένο περιεχόμενο θα πρέπει να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό! Όταν ένας influencer συνεργάζεται με μια εταιρεία θα πρέπει να νιώθει ότι αυτή η συνεργασία αποτελεί μια συνέχει του blog του και των προφιλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”, υποστηρίζει η Αμάντα.