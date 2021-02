Μεταρρύθμιση χωρίς συναίνεση: Ο βαθύς διχασμός για την αστυνομία στα πανεπιστήμια και το άσυλο

LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images Καμία συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για το μέλλον των Πανεπιστημίων, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εικόνα αταξίας και ενίοτε βίας θα αλλάξει με το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία. Αμέτρητα τα ερωτήματα. Εικόνα με πανό που κρέμασαν μπροστά από το πανεπιστήμιο στην Αθήνα ορισμένοι από τους διαδηλωτές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 10 Φεβρουαρίου 2021. (Photo by LOUISA GOULIAMAKI / AFP) (Photo by LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images)