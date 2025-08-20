Στη σύλληψη μίας 60χρονης και ενός 35χρονου προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης στο Μενίδι για την πάταξη της εμπορίας ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, η 40χρονη κατελήφθη στην οικία της να κατέχει για λογαριασμό και του συγκατηγορούμενού της νάιλον συσκευασία, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους -1,1- γραμμαρίων, καθώς και ξύλινο ρόπαλο, μήκους 60 εκατοστών, ενώ ο 35χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο, μήκους 80 εκατοστών.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες και δημιουργία προφίλ («profiling») πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε άτομα, που τους επισκέπτονταν στις οικίες τους για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, από την κατοχή των κατηγορουμένων, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 3 ακόμη οικίες, από τις οποίες προσήχθησαν 3 άτομα για εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι, η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ της έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.