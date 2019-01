Ο άνθρωπος που γύρισε δύο φορές τον κόσμο επέλεξε τα 5 πιο αγαπημένα του μέρη (με τον λιγότερο τουρισμό)

Raimon Kataotao / EyeEm via Getty Images

Ο Νορβηγός Gunnar Garfors έχει ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου και μάλιστα, δύο φορές.

Πέρα από την απόλαυση της περιπέτειας, ο «επίμονος» αυτός ταξιδιώτης ζει τη μεγάλη εμπειρία αναζητώντας υλικό για το (υπό έκδοση) βιβλίο του με τίτλο «Nowhere» (Πουθενά) με θέμα τις 20 χώρες του πλανήτη με τον λιγότερο τουρισμό.

Υιοθετώντας το μότο less is more (το λιγότερο είναι περισσότερο), ο Garfors επιλέγει 5 σημεία του πλανήτη «λιγότερο ταξιδεμένα» που τον γοήτευσαν και τον εξέπληξαν.