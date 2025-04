Ολα όσα είδαμε στην 36η Athens Fashion Week

Πιο αναλυτικά

Η εμβληματική σχεδιάστρια Δάφνη Βαλέντε γιόρτασε φέτος τα σαράντα χρόνια στον χώρο της μόδας και παρουσίασε τη συλλογή «Not the Gordian Knot», η οποία είναι αφιερωμένη σε όλους τους πολύτιμους δεσμούς της ζωής μας, την αγάπη, την οικογένεια, τη φιλία, και τη συνεργασία. Η σχεδιάστρια δημιούργησε εξαιρετικά κομμάτια σε μια άκρως καλοκαιρινή παλέτα, τα οποία έχουν στα σχέδια τους διάφορους κόμπους σε απροσδόκητα σημεία.

Το πρώτο βραβείο κέρδισε το brand “Dear by Agapitos Kouros” με την κολεξιόν του Fear. Μια συλλογή εμπνευσμένη από τους φόβους που γεννιούνται κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζουν να μας απασχολούν στην ενηλικίωση. Τα ρούχα της συλλογής ήταν μια απόπειρα του δημιουργού να γίνουν ο καθρέφτης αυτών των φόβων.

Το Best Trendsetter βραβείο απονεμήθηκε στην Callista Aurora για την κολεξιόν «Rebirth Unmasked» μια συλλογή αφιερωμένη σε εκείνους που αισθάνονται χαμένοι ή περιορισμένοι στις κοινωνικές προσδοκίες. Στόχος; Να αγκαλιάσουν τα συναισθήματά τους και να βρουν την αληθινή τους ταυτότητα. Το τρίτο βραβείο Best Catwalk πήρε το brand Mocka by Mikaela Kourkoulou, η οποία παρουσίασε μια σειρά από γυναικεία σύνολα γεμάτα χρώμα και φαντασία, αποτυπώνοντας τη δύναμη του street style.