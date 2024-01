Ο Περικλής Κονδυλάτος κάνει τον απολογισμό του: Από το Survivor ως την Lady Gaga

Δεν το επέλεξα, αλλά η ζωή με οδήγησε στο κόσμημα. Σπούδασα εικαστικά στο Λονδίνο στο “The Surrey Institute of Art & Design” και στο “Camberwell College of Arts – University of Arts London”. Έζησα αρκετά χρόνια στην αγγλική πρωτεύουσα σε μια εποχή που η πόλη λειτουργούσε σαν ομφαλός μοντέρνας τέχνης, μόδας και στυλ. Για εμένα ήταν ένα διαδικτυακό παράθυρο στη μόδα, τότε που το ίντερνετ ήταν στα σπάργανα του και δεν είχαμε αυτή την τεράστια ενημέρωση. Κάποια στιγμή έπρεπε να επιστρέψω στην Ελλάδα. Ήθελα να εργαστώ ως εικαστικός, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, οπότε ξεκίνησα να σχεδιάζω κοσμήματα σε μια μεγάλη εταιρεία, που για ευνόητους λόγους δεν θέλω να αναφέρω την επωνυμία της. Θυμάμαι ότι κάθε εβδομάδα πήγαινα και ζητούσα να παραιτηθώ και κάθε εβδομάδα με έπειθαν να παραμείνω λίγο ακόμα..