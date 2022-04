Πέντε δραστικοί τρόποι για να γίνουμε καλύτεροι γονείς

MoMo Productions via Getty Images

1. Ας ενδυναμώσουμε τα παιδιά μας να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους

Στο βιβλίο της του 2018, «How to Be a Happier Parent», η δημοσιογράφος Κ. Τζ. Ντελ Αντόνια υποστήριξε ότι ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γονείς για να ενισχύσουν την ευτυχία τους καθημερινά είναι να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν πώς να κάνουν πολλές βασικές καθημερινές εργασίες μόνα τους.

«Οι άνθρωποι που περιγράφουν τους εαυτούς τους ως πιο ευτυχισμένους γονείς συνήθως μετακινούνται από τη μεγαλύτερη συμμετοχή (στην ανατροφή τους) όταν τα παιδιά τους είναι νεότερα, στην ενθάρρυνση της ανεξαρτησίας (τους) όταν τα παιδιά τους είναι μεγαλύτερα», λέει η Ντελ Αντόνια η οποία έχει ιδρύσει επίσης το blog Motherlode των New York Times.

2. Ας πάρουμε ανάσες μαζί

3. Ας σταματήσουμε να σχετιζόμαστε με όποιους γονείς μας κάνουν να αισθανόμαστε χάλια

4. Ας δώσουμε προτεραιότητα σε λίγα λεπτά με το παιδί μας κάθε μέρα, χωρίς περισπασμούς

Η Κλερ Νικογκόσιαν, κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας του Mama, You Are Enough, είχε πει στο παρελθόν στη HuffPost ότι οι γονείς πρέπει να κάνουν στον εαυτό τους το εξής ερώτημα: «Πόσο ποιοτικό χρόνο διασκεδάζοντας και απολαμβάνοντας την παρέα του παιδιού μας - κάνοντας μια δραστηριότητα μαζί - έχουμε καταφέρει να περάσουμε;»