Πέρα από την επιστήμη και τη θρησκεία: Νέες φιλοσοφικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Κυρίαρχη ιδέα λοιπόν είναι η επαναθεμελίωση βασικών αρχών της ανθρώπινης δραστηριότητας —αλλά και σκέψης— σε ένα πλαίσιο που δεν απομονώνει τη Φύση, τη Μεταφυσική, το ένθεο και τον Θεό από το εκάστοτε αντικείμενο έρευνας, επειδή απλά και μόνον ιστορικά άρχισε να συμβαίνει αυτός ο διαχωρισμός, με την σταδιακή απομείωση του ρόλου της θρησκείας και την αντίστοιχη εξύψωση της επιστήμης στο θρόνο της πρώτης.

Για να το θέσουμε πιο απλά, είναι σαν να έχουμε μια ζυγαριά ή ένα εκκρεμές ή μια τραμπάλα: κάθε δύναμη ή εστίαση προς τη μία πλευρά, μειώνει τη σημασία, το ρόλο της άλλης και τούμπαλιν.

Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε καθόλου ισορροπία και το σύστημα -ιστορικά- από τη μέγιστη θρησκοληψία ένεκα απουσίας επιστήμης έχει καταντήσει στις μέρες μας να είναι τόσο «επιστημονικό», ώστε οτιδήποτε εκφράζει η θρησκεία να ανάγεται σε κάτι εξαρχής απορριπτέο, περιττό, και εμπόδιο για τις επιστημονικές φιλοδοξίες.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:

Συγκρούεται η «επιστήμη» με τη «θρησκεία»; Συγκρουόταν ανέκαθεν; Και τι είναι, εν τέλει, η «επιστήμη» και η «θρησκεία»;

Η συζήτηση περί επιστήμης και θρησκείας, των ορίων μεταξύ τους, της δυνατότητας συνύπαρξής τους ή μιας ανέκαθεν μάχης τους, βρίσκεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πάντοτε παρούσα στη δημόσια συζήτηση — στην Ελλάδα και διεθνώς.

Συνήθως αυτοί οι δύο όροι, επιστήμη και θρησκεία, εκλαμβάνονται ως αυτονόητοι και περίπου προαιώνιοι, δηλαδή ως έννοιες των οποίων η προβολή σε ιστορικές φάσεις άλλες από τη δική μας δεν είναι αναχρονιστική.

Όμως, η ιστορία των ιδεών και η ιστορία της επιστήμης και της θρησκείας, ως ακαδημαϊκός κλάδος, έχει κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες σημειώσει σημαντικές προόδους, σύμφωνα με τις οποίες καταδεικνύεται ως ανακριβής και αναχρονιστική αυτή η χρήση των όρων.

Η «επιστήμη» και η «θρησκεία», με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται σήμερα ως έννοιες, αποτελούν νεωτερικά κατασκευάσματα — με ιδιαιτέρως πιο πολύπλοκη την πρότερη διαδρομή τους απ’ ό,τι συνήθως πιστεύεται, και απολύτως αναχρονιστική την προβολή του νεωτερικού περιεχομένου τους σε αυτήν την παλαιότερη ιστορική διαδρομή.

Το βιβλίο «Πέρα από την Επιστήμη και τη Θρησκεία: νέες φιλοσοφικές και ιστορικές προσεγγίσεις» συγκεντρώνει συνεισφορές από ιστορικούς της επιστήμης, φιλοσόφους της θρησκείας και θεολόγους, προκύπτει από το διεθνές ερευνητικό εγχείρημα “After Science and Religion: Rethinking the Foundations of Science-Religion Discourse” και ρίχνει φως στην ιστορική εξέλιξη των όρων και των πεδίων γνώσης, αναλογιζόμενο σχετικά με την μελλοντική προοπτική τους.

Με κεφάλαια των Peter Harrison, Bernard Lightman, D. C. Schindler, Michael Hanby, Paul Tyson, John Milbank, David Bentley Hart, Σωτήρη Μητραλέξη και επίμετρο του Αθανασίου Σ. Φωκά, πρόκειται για ένα εγχείρημα ριζικής επαναπλαισίωσης της συζήτησης πέρα από όσα συνηθίζουμε να θεωρούμε ως αυτονόητα, το οποίο φέρνει τον Έλληνα αναγνώστη για πρώτη φορά σε επαφή επαφή με σημαντικούς στοχαστές του αγγλόφωνου ακαδημαϊκού χώρου.

(Πίνακας περιεχομένων, βιογραφικά συγγραφέων και ολόκληρη η «Εισαγωγή», εδώ.)

Συμπερασματικά…

Ένα βιβλίο-αποκάλυψη, ακόμα και για τον φιλοσοφικά ψαγμένο φίλο του είδους. Aξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όσους ανέλαβαν το τρομακτικά δύσκολο έργο της μετάφρασης και κυρίως της ακριβούς απόδοσης λέξεων και εννοιών, που ακόμα και στην μητρική τους γλώσσα είναι πιθανώς κτήμα ολίγων παρά πολλών…

Προσωπικά βρήκαμε σε αυτό μια επιβεβαίωση των ανησυχιών μας (και όχι μόνον… «αμηχανίας») όταν διαβάζαμε για πρώτη φορά τις μεγαλοστομίες/προφητείες των Harari, Hawking, Dawkins, και των ομοίων τους, που στην πλειοψηφία τους είναι άθεοι ή αγνωστικιστές — και καλά κάνουν ή έκαναν, άλλο συζητάμε εδώ.

Η ορθή λειτουργία της Επιστήμης δεν έχει —ή δεν πρέπει να έχει— να κάνει με τα θρησκευτικά πιστεύω του επιστήμονα. Ειδάλλως καταλήγει θρησκεία η ίδια…

Η αποκάλυψη του βιβλίου έχει να κάνει με τις νεωτερικές έννοιες των λέξεων, έτσι όπως τις χρησιμοποιούμε σήμερα, εν αντιθέσει με τις αντίστοιχες έννοιες που είχαν κατά το παρελθόν και σε όλη την εξελικτική πορεία τόσο της επιστήμης όσο και της θρησκείας.

Θα ήταν άδικο να συμφωνήσουμε με το δημοφιλές pulp fiction και να θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος έκανε ένα τεράστιο εξελικτικό άλμα από τα προμεσαιωνικά κηρύγματα της εκκλησίας για να πέσει στο καθ’ όλα μαλακό στρώμα των δοξασιών των σύγχρονων επιστημόνων, που ως φιλόδοξοι μελλοντολόγοι προσπαθούν εναγωνίως να εκδιώξουν τους θεολόγους από το «θρόνο» — ενδεχομένως και τους πολιτικούς, αν τους δοθεί η ευκαιρία, ή αν οι τελευταίοι τους πάρουν εντελώς τοις μετρητοίς.

Ίσως τελικά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο «πληροφορία» όπως αρέσκονται να λένε κάποιοι και το μέλλον μας δεν είναι μόνο Cloud, AI & Singularity.

Η γνώση των ορίων και η «μετριοπάθεια» (όπως εξηγείται στο βιβλίο) είναι εξίσου σημαντική με τη φιλοδοξία για το «σπάσιμό» τους…

Συνιστάται ανεπιφύλακτα και θα το βρείτε εδώ. Και ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη αν κατά την ανάγνωσή του σας ανοίξει η όρεξη για μεγαλύτερη φιλοσοφική αναζήτηση!