Πέθανε ο Βρετανός συγγραφέας Μάρτιν Έιμις σε ηλικία 73 ετών

Το μυθιστόρημά του ”Το βέλος του χρόνου” (1991) ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Booker. Δημοσίευσε τα μυθιστορήματα “Dead Babies” (1975), “Success” (1978), “Other People: A Mystery Story” (1981), “Money: A Suicide Note” (1984), “London Fields” (1989), ηη συλλογή διηγημάτων “Einstein’s Monsters (1987), και τα δοκίμια “Invasion of the Space Invaders: An Addicts’ Guide” (1982), “The Moronic Inferno and Other Visits to America” (1986) και “Visiting Mrs Nabokov” (1993).