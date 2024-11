Είτε στο γήπεδο, είτε διαδικτυακά, οι φίλαθλοι μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του Pre Game on Field powered by Betsson. Για όσους δε θα βρίσκονται στο Γεντί Κουλέ, το Pre game θα είναι διαθέσιμο μέσα από το κανάλι της Betsson και της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο YouTube.

Το Pre Game on Field powered by Betsson θα προβάλλεται στο γήπεδο σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της σεζόν 2024/25, λίγο πριν την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, για να βάζει τους φιλάθλους στο κλίμα του παιχνιδιού που θα ακολουθεί.

Ολόκληρο το Pre Game on Field powered by Betsson λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα ”ΟΦΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΟΦΗ-Ολυμπιακός ”PreGame on Field″ powered by Betsson