Πρώτες κριτικές για το «The Lord of the Rings: The Rings of Power» λίγο πριν την πρεμιέρα

Το «The Lord of the Rings: The Rings of Power», η πολυαναμενόμενη σειρά πρίκουελ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», η πιο πολυδάπανη τηλεοπτική παραγωγή που έχει γίνει ποτέ (με κόστος 1 δισ. δολάρια), κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime Video (στην Ελλάδα 04:00 ξημερώματα Παρασκευής 2/9) με δύο επεισόδια -στη συνέχεια το επόμενο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο κάθε Παρασκευή.

Το BBC συγκέντρωσε ενδεικτικά τις πρώτες εντυπώσεις όπως αυτές καταγράφονται σε διεθνή ΜΜΕ - The Guardian, The Independent, Empire, Financial Times, The Telegraph, Daily Mail- με τις παρατηρήσεις, τις επιφυλάξεις, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις και τα βιτριολικά σχόλια των κριτικών που είδαν τα δύο πρώτα επεισόδια.

Η κριτική της Ρεμπέκα Νίκολσον στον The Guardian έχει τίτλο «The Lord of the Rings: The Rings of Power - Τόσο εκπληκτικό που κάνει το House of the Dragon να φαίνεται ερασιτεχνικό» -και διόλου τυχαία, τέσσερα αστέρια.

«Είναι τόσο πλούσιο και μεγαλοπρεπές καθώς βουτά και αιωρείται ανάμεσα στις χώρες των ξωτικών, των νάνων και των ανθρώπων, που μπορεί να περάσει το πρώτο επεισόδιο απλά και μόνο χαζεύοντας τα τοπία. Είναι τόσο κινηματογραφικό και μεγαλειώδες που κάνει το [πρίκουελ του Game of Thrones] House of the Dragon να μοιάζει σαν να έχει γίνει πρόχειρα στο Minecraft. Αυτό καθιστά δύσκολη την κριτική του The Rings of Power με τα μέτρα μίας συνηθισμένης σειράς», γράφει μεταξύ άλλων η Νίκολσον, που αναφέρεται στον Τόλκιν, στις ταινίες του Πίτερ Τζάκσον και στις υψηλές προσδοκίες του κοινού για την πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά που έγινε ποτέ, διατυπώνοντας μεν τις επιφυλάξεις της για τον ρυθμό, καταλήγοντας δε, ότι «στο τέλος το θέαμα κερδίζει».

Τέσσερα αστέρια δίνει και ο Κέβιν Ε. Τζ. Πέρι στην κριτική του στον The Independent κάνοντας επίσης λόγο για μία «μια θεαματική κινηματογραφική επιστροφή στη Μέση Γη», όπως και η Έλεν Ο’Χάρα στο Empire, που χαρακτηρίζει τη σειρά «πλούσια και σαρωτική», μια σειρά «που ανταποκρίνεται με επιτυχία σε όσα υποσχέθηκε».

Οι Financial Times γράφουν ότι η σειρά, παρά τα «εκθαμβωτικά visual» και τους «επικούς διαλόγους» μπορεί «γρήγορα να γίνει μονότονη».

«Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η Μέση Γη των showrunner Τζ. Ντ. Πέιν και Πάτρικ ΜακΚέϊ είναι πολύ πιο περιεκτική από του Τζάκσον, με ένα ποικιλόμορφο καστ ανθρώπων, νάνων και ξωτικών και έναν πιο ενεργό ρόλο για τις γυναίκες από το να περιμένουν απλά να παντρευτούν τον Βίγκο Μόρτενσεν», σημειώνει στην κριτική του ο Τζον Μπλιζντέιλ, ο οποίος δίνει τρία αστέρια. «Εδώ η Γκαλάντριελ σκαρφαλώνει σε παγωμένους καταρράκτες και μάχεται με τα τρολ του χιονιού και τα θαλάσσια τέρατα, ενώ η Νόρι αναλαμβάνει τον ρόλο του Φρόντο με το βλέμμα στραμμένο στην περιπέτεια. Αλλά σχεδόν με κάθε άλλο τρόπο τα δύο πρώτα επεισόδια θυμίζουν κάτι γνώριμο».

Τρία αστέρια δίνει και ο Εντ Κάμινγκ στην The Telegraph λέγοντας ότι το σόου ήταν «αργό, εκτεταμένο -και υπέροχο». «Παρ′ όλες τις εκτροπές, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών [του Τζάκσον] είχε μια ενιαία, απλή πλοκή: πέτα το δαχτυλίδι στη φωτιά!», έγραψε ο Εντ Κάμινγκ. «Οι σκηνές διακόπτονται από σεκάνς δράσης. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της αθανασίας: δεν υπάρχει αίσθηση επείγοντος».