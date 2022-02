«Lord Of The Rings»: Το πρώτο τρέιλερ της σειράς πρίκουελ αποκαλύφθηκε στο Super Bowl

Όσο υψηλή κι αν είναι η τιμή μίας διαφήμισης στο Super Bowl, που θεωρείται η κορυφαία τοποθέτηση προϊόντος, δεν είναι τίποτα μπροστά στο budget της σειράς «The Lord Of The Rings: The Rings Of Power», που αγγίζει το μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Amazon παρουσίασε το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την πολυδιαφημισμένη επιστροφή στη Μέση Γη, που θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του μεγάλου παιχνιδιού το βράδυ της Κυριακής.

Η ιστορία πρίκουελ εκτυλίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα που αφηγείται ο Τόλκιν στη θρυλική τριλογία του «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» κατά τη διάρκεια μιας περιόδου την οποία ο συγγραφέας αποκαλεί «The Second Age» (Δεύτερη Εποχή) της Μέσης Γης και φιλοδοξεί να ανοίξει ένα νέο, μεγάλο κεφάλαιο του φανταστικού αυτού κόσμου στην τηλεόραση.

«Δεν αναρωτηθήκατε ποτέ τι άλλο υπάρχει εκεί έξω;», ακούγεται να λέει μια φωνή στην αρχή του τρέιλερ, ενώ τα πλάνα αποκαλύπτουν μια εκπληκτική παραθαλάσσια πόλη χτισμένη στους βράχους. «Υπάρχουν θαύματα σε αυτόν τον κόσμο πέρα από αυτό που ζούμε. Μπορώ να το νιώσω», συνεχίζει η φωνή, ενώ σταδιακά η κάμερα αποκαλύπτει την εικόνα νεαρού χάρφουτ, που θεωρείται αρχαίος πρόγονος των χόμπιτ, να κοιτάζει προς τα πάνω.

Παρά το γεγονός ότι το «The Rings of Power» θα συστήσει μια σειρά από νέους χαρακτήρες, το τρέιλερφανερώνει δύο τουλάχιστον γνώριμα πρόσωπα: τις εκδοχές σε νεότερη ηλικία της Γκαλάντριελ και του Έλροντ, που στην κινηματογραφική μεταφορά του Πίτερ Τζάκσον υποδύθηκαν αντίστοιχα η Κέιτ Μπλάνσετ και ο Χιούγκο Γουίβινγκ και τώρα υποδύονται η Μόρφιντ Κλαρκ και ο Ρόμπερτ Αραμάγιο.

«Το επικό αυτό δράμα διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Χόμπιτ» και του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν, και θα μεταφέρει τους θεατές σε μια εποχή κατά την οποία σφυρηλατήθηκαν μεγάλες δυνάμεις, βασίλεια γνώρισαν τη δόξα και καταστράφηκαν, απίθανοι ήρωες δοκιμάστηκαν, η ελπίδα κρεμόταν από μία κλωστή και ο ισχυρότερος κακός που βγήκε ποτέ από την πένα του συγγραφέα απείλησε να ρίξει όλο τον κόσμο στο σκοτάδι», αναφέρει η σύνοψη. «Από τα Ομιχλώδη Βουνά, στα μαγευτικά δάση της πρωτεύουσας των ξωτικών Λίντον, στο συναρπαστικό νησιωτικό βασίλειο του Νούμενορ, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα βασίλεια και οι χαρακτήρες θα αφήσουν πίσω τους κληρονομιές που θα ζουν για πολύ καιρό μετά το πέρασμα τους».

Τη σειρά υπογράφουν οι Πάτρικ ΜακΚέι και Τζον Ντ. Πέιν, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Πίτερ Μάλαν, Μπέντζαμιν Γουόκερ, Σίνθια Αντάι-Ρόμπινσον.

Το «The Lord of the Rings: The Rings of Power» θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime Video.