«Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Αποκαλυπτήρια του ονόματος της νέας σειράς της Amazon μέσω βίντεο

Η πολυαναμενόμενη σειρά “O Aρχοντας των Δαχτυλιδιών” (σ.σ “Lord of the Rings”) της Amazon αποκάλυψε τον πλήρη τίτλο της σε ένα νέο βίντεο.

Η επική σειρά φαντασίας λέγεται “Lord of the Rings: The Rings of Power” (σ.σ ”Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης”) και θα διαδραματίζεται κατά τη λεγόμενη ”Δεύτερη Εποχή” της Μέσης Γης, όταν τα Δαχτυλίδια της Δύναμης σφυρηλατήθηκαν από τον Σάουρον.

«Είναι ένας τίτλος που φανταζόμαστε ότι θα μπορούσε να ζήσει στη ράχη ενός βιβλίου δίπλα στα υπόλοιπα κλασικά μυθιστορήματα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης ενώνουν όλες τις κύριες ιστορίες της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης: τη σφυρηλάτηση των δαχτυλιδιών, την άνοδο του Σκοτεινού Άρχοντα, του Σάουρον, την επική ιστορία του Νούμενορ και την Τελευταία Συμμαχία των Ξωτικών και των Ανθρώπων», δήλωσαν οι δημιουργοί της σειράς, JD Payne και Patrick McKay.