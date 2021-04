Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: «Η πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά που έγινε ποτέ»

Σε κάθε περίπτωση, το 2017 η Amazon έδωσε 250 εκατ. δολάρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του franchise (επικρατώντας της προσφοράς του Netflix ), ενώ προκειμένου να υπάρχει μία τάξη μεγέθους, ας ληφθεί υπόψη ότι το Game of Thrones του HBO κόστισε 100 εκατ. δολάρια ανά σεζόν, με τη δαπάνη κάθε επεισοδίου να κυμαίνεται από 6 εκατ. στην πρώτη σεζόν έως 15 εκατ. στην όγδοη σεζόν.

Το καστ της σειράς αποτελούν μεταξύ άλλων οι Ρόμπερτ Αραμάγιο (Game of Thrones), Ογουέιν Αρθουρ (Kingdom), Ναζανίν Μπονιάντι (Counterpart), Ίσμαελ Κρουζ Κόρντοβα, (The Catch) και Τζόζεφ Μόουλ (Game of Thrones).

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter