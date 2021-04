Η πρώτη αντίδραση των Gucci για την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ και την επιλογή του Αλ Πατσίνο

Ernesto Ruscio via Getty Images

Ernesto Ruscio via Getty Images Lady Gaga και Αλ Πατσίνο στα γυρίσματα της ταινίας. Ρώμη, 22 Μαρτίου 2021

Η Πατρίτσια Γκούτσι, δεύτερη εξαδέλφη του Μαουρίτσιο, δήλωσε στο Associated Press ότι η ίδια και οι συγγενείς της είναι «πραγματικά απογοητευμένοι» από την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ -τουλάχιστον βάσει όσων μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί από τις φωτογραφίες των παπαράτσι που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ «House of Gucci» με την Lady Gaga και τον Άνταμ Ντράιβερ έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού -η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Νοέμβριο- ωστόσο, η πρώτη αντίδραση από τα μέλη της οικογένειας Γκούτσι μάλλον δεν είναι ενθουσιώδης.

View this post on Instagram

Η Γκούτσι είπε ότι επικοινώνησε με τη σύζυγο του Ρίντλεϊ Σκοτ, Τζιανίνα Φάτσιο ζητώντας πληροφορίες για το «House of Gucci», αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed» (Ο Οίκος των Gucci: Μία συγκλονιστική ιστορία δολοφονίας, τρέλας, γκλάμουρ και απληστίας»), που εκδόθηκε το 2000, το οποίο η Γκούτσι θεωρεί ως επί το πλείστον ανακριβές.