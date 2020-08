Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Lady Gaga στην νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ για τη δολοφονία του Gucci

Dave J Hogan via Getty Images

Dave J Hogan via Getty Images

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο οποίος θα ολοκληρώσει πρώτα τα γυρίσματα της ταινίας εποχής «The Last Duel», που ξεκινούν αρχές Σεπτεμβρίου, είχε ήδη κλείσει την Lady Gaga για τον ρόλο της «Μαύρης Χήρας» - Πατρίτσια Ρετζιάνι , η οποία εξέτισε ποινή φυλάκισης 18 ετών για την ενορχήστρωση της δολοφονίας, στο Μιλάνο, του πρώην συζύγου της, Μαουρίτσιο Γκούτσι, δισέγγονου του ιδρυτή, Γκούτσιο Γκούτσι.

Μία all star διανομή, ένας σκηνοθέτης που έχει αποδείξει την αξία του και ένα από τα πιο γνωστά εγκλήματα της υψηλής κοινωνίας στην ιστορία της Ιταλίας.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Ο Μαουρίτσιο Γκούτσι τον Απρίλιο του 1985.

Η Ρετζιάνι, στην οποία αποδόθηκε το προσωνύμιο Μαύρη Χήρα, συνελήφθη δύο χρόνια αργότερα και αρχικά καταδικάστηκε σε 29 χρόνια κάθειρξη.

Οι κόρες της ισχυρίστηκαν ότι, ένας όγκος στον εγκέφαλο επηρέασε τη συμπεριφορά της και τελικά, η Ρετζιάνι αποφυλακίστηκε λόγω καλής διαγωγής μετά από δεκαοκτώ χρόνια, το 2016.

Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο της Σάρα Γκέι «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» (Ο Οίκος των Gucci: Μία συγκλονιστική ιστορία δολοφονίας, τρέλας, γκλάμουρ και απληστίας», 2001), ενώ στην παραγωγή θα συμμετέχουν και ο Ρίντλεϊ Σκοτ με τη σύζυγο του, Τζιανίνα, ηθοποιό και παραγωγό, γνωστή από τον ρόλο της ως γυναίκα του Ράσελ Κρόου στην ταινία «Ο Μονομάχος».