Νέες ταινίες: «Τρεις χιλιάδες χρόνια προσμονής» σαν τις Χίλιες και Μία Νύχτες και «Ένας Ήρωας»

Τρεις χιλιάδες χρόνια προσμονής

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, σκηνιθέτης Τζορτζ Μίλερ συνάντησε για πρώτη φορά την Αλήθεια κα το Τζίνι όταν διάβασε το διήγημα τις βρετανίδας Αντόνια Σούζαν Μπάιατ με τίτλο The Djinn in the Nightingale’s Eye, στα τέλη των 1990s. «Έχει ιστορίες μέσα σε ιστορίες, όπως το Χίλιες και Μία Νύχτες» εξηγεί ο Μίλερ, που συνεργάστηκε για το σενάριο με την Ογκάστα Γκορ.