«House Of The Dragon»: Η πρεμιέρα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία του HBO

Το HBO ανακοίνωσε ότι το πρώτο επεισόδιο της πολυαναμενόμενης σειράς πρίκουελ του Game of Thrones με τίτλο «House of the Dragon» κατέγραψε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που έχει κάνει πρεμιέρα στην ιστορία του δικτύου. Το επεισόδιο παρακολούθησαν την περασμένη Κυριακή στο HBO και στο HBO Max στις ΗΠΑ 9,986 εκατομμύρια θεατές.

Ανάλογο ρεκόρ κατέγραψε και στην Ευρώπη. Το πρώτο επεισόδιο που προβλήθηκε στο HBO Max σε 21 χώρες -Σκανδιναβία, Ολλανδία, Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Ιβηρική Χερσόνησο- τα ξημερώματα της Δευτέρας, ήταν «μακράν η μεγαλύτερη πρεμιέρα και ο αριθμός των θεατών ξεπέρασε κάθε προσδοκία», σύμφωνα με την πλατφόρμα, που ωστόσο όσον αφορά την Ευρώπη δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα νούμερα τηλεθέασης.

«Ήταν υπέροχο που είδαμε εκατομμύρια θαυμαστές του Game of Thrones να επιστρέφουν μαζί μας στο Γουέστερος. Το “House of the Dragon” έχει ένα απίστευτα ταλαντούχο καστ και ένα συνεργείο που έβαλε την καρδιά και την ψυχή του στην παραγωγή», σχολίασε με αφορμή το ρεκόρ ο επικεφαλής περιεχομένου του HBO και HBO Max, Κέισι Μπλόις.

Εξίσου θετική ήταν και η υποδοχή του Τύπου. Ο The Guardian χαρακτηρίζει τη σειρά «ως ένα φανταστικό πρίκουελ που δικαιώνει τις προσδοκίες μας», για τους Los Angeles Times «αποτελεί ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στο σύμπαν του Game of Thrones», το ABC News την επαινεί, αναφέροντας πως είναι «θεαματική από κάθε άποψη», ενώ για την The Wall Street Journal «οι Ταργκάρυεν επέστρεψαν και είναι πιο εκρηκτικοί από ποτέ».

To 2011 η πρεμιέρα του «Game of Thrones» («Winter is Coming») είχε προσελκύσει 4,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Βασισμένο στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood» (2018) -στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Anubis- το «House of the Dragon», τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και αφηγείται την ιστορία του Οίκου Ταργκάριεν και τον εμφύλιο εντός της οικογένειας.

Πρωταγωνιστούν οι Πάντι Κονσιντάιν, Ολίβια Κουκ, Έμα Ντ’Αρσι, Ματ Σμιθ, Στιβ Τουσέντ, Ρις Ίφανς, Ιβ Μπεστ, Σονόγια Μιζούνο, Φαμπιέν Φράνκελ.

Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν θα είναι διαθέσιμο στις 23 Οκτωβρίου.