Ο Ματ Σμιθ πιστεύει ότι οι ερωτικές σκηνές στο House Of The Dragon είναι «πάρα πολλές»

via Associated Press

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο βρετανικό Rolling Stone , ο Ματ Σμιθ εκ των πρωταγωνιστών του « House of the Dragon », αποκάλυψε ότι οι ερωτικές σκηνές στις οποίες εμφανίζεται ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει είναι «ελαφρώς πάρα πολλές, αν θέλετε τη γνώμη μου».

Το «House of the Dragon», πρίκουελ του «Game of Thrones», αφηγείται την ιστορία του εμφυλίου των Ταργκάριεν που έλαβε χώρα περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της δημοφιλούς σειράς του 2011.