House of the Dragon: Φωτιά, αίμα και ένας «πόλεμος γενεών» μεταξύ της δυναστείας Ταργκάριεν

via Associated Press

Το επερχόμενο prequel του “Game of Thrones” του HBO θα εξερευνήσει τις ρίζες της δυναστείας των Ταργκάριεν ξεκινώντας από την εποχή της ύψιστης ακμής της οικογένειας, δήλωσαν το καστ και οι δημιουργοί στο ετήσιο συνέδριο για την ποπ κουλτούρα Comic-Con το Σάββατο.

Το «House of the Dragon», που κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου, διαδραματίζεται 200 ​​χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», της μεσαιωνικής σειράς φαντασίας όκτω σεζόν που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και ολοκληρώθηκε το 2019. Η νέα σειρά 10 επεισοδίων αφηγείται μια ιστορία «πολέμου γενεών» μεταξύ των Ταργκάριεν, δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Ράιαν Κόνταλ.