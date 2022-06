Ο Κιτ Χάρινγκτον επιστρέφει στον Τζον Σνόου; Η νέα spin off σειρά του «Game of Thrones»

via Associated Press

Το HBO ετοιμάζει spin off σειρά του « Game of Thrones » που βασίζεται σε έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες του GoT, τον Τζον Σνόου και ο Κιτ Χάρινγκτον αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο που τον έκανε διάσημο.

Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι ότι το spinoff του HBO «House of the Dragon», που διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς, θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου. Άλλα spinoff του GoT που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης είναι τα «Tales of Dunk and Egg», «10.000 Ships», «9 Voyages», «Flea Bottom» και μια σειρά κινουμένων σχεδίων.