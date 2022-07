Το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ του «House Of The Dragon» είναι γεγονός

Το πρώτο πλήρες τρέιλερ του «House of the Dragon», του prequel της σειράς «Game of Thrones», επιτέλους έφτασε.



Τοποθετημένο διακόσια χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς, το «House of the Dragon» υπόσχεται όλη τη μαγεία και τις πολιτικές εσωτερικές διαμάχες, για τις οποίες αγαπήθηκε το «Game of Thrones». Το HBO κυκλοφόρησε ένα ιντριγκαριστικό απόσπασμα του τρέιλερ τον Μάιο, ωστόσο το σχεδόν τριών λεπτών ολοκληρωμένο τρέιλερ, έχει τη διπλάσια διαρκεια.



Διαφήμιση

Με τον Μάτ Σμιθ ως πρίγκιπα Ντέμον Ταργκάρυεν και την Έμμα Ντάρσι ως πριγκίπισσα Ραένιρα Ταργκάρυεν, το τρέιλερ έρχεται λίγες μέρες πριν τα μέλη του καστ εμφανιστούν στο Σαν Ντιέγκο, στο Comic-Con, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».

«Το όνειρο, ήταν πιο σαφές από μια ανάμνηση», ψιθυρίζει ο Ντέμον Ταργκάρυεν στο τρέιλερ. «Όταν άκουσα τον ήχο των βροντερών οπλών, των σπασμένων ασπίδων και των ξιφών να κουδουνίζουν, και έβαλα το χέρι μου στον σιδερένιο θρόνο, όλοι οι δράκοι βρυχήθηκαν σαν ένας».

Με το 700 σελίδων «Φωτιά και Αίμα» του συγγραφέα του «Game of Thrones», Τζόρτζ Μάρτιν, ως πηγαίο υλικό και τους Μικέλ Σαποτσνίκ και Ράιαν Κόνταλ στο τιμόνι, το «House of the Dragon» θα εξιστορήσει τους αγώνες εξουσίας στον οίκο των Ταργκάρυεν εν μέσω εμφυλίου πολέμου.



Διαφήμιση

«Ήμουν θαυμαστής αυτών των βιβλίων για 20 χρόνια, όπως και του “Game of Thrones”. Έβλεπα τον πιλότο τη νύχτα όταν προβλήθηκε στο HBO και κάθε επεισόδιο που ακολουθούσε. Το “Thrones” είναι άπιαστο σαν τους Beatles», εξομολογείται ο Κόνταλ στο «The Hollywood Reporter».



Όλοι οι συντελεστές γνωρίζουν ότι το «House of the Dragon» θα έρθει αντιμέτωπο με μια τεράστια πρόκληση, καθώς βρίσκεται στη σκιά της πιο δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς των τελευταίων είκοσι ετών.

«Με τα μάτια ενός θαυμαστή, είμαι ευχαριστημένος από αυτό που πετύχαμε», παραδέχεται ο Κόνταλ.

Το αν η σειρά θα ξανακερδίσει τους θαυμαστές που απογοητεύτηκαν στην τελευταία σεζόν του «Game of Thrones» θα φανεί. Ο Μάρτιν, ο οποίος αποκάλυψε τον Απρίλιο στο ιστολόγιό του ότι είχε δει περιλήψεις ορισμένων επεισοδίων του «House of the Dragon», είναι βέβαιος ότι θα συμβεί.

«Σε όσους αρέσουν οι πολύπλοκοι και σκοτεινοί χαρακτήρες, όπως εγώ, θα αρέσει η σειρά, νομίζω», έγραψε ο συγγραφέας. «Σαφώς θα υπάρξουν πολλοί δράκοι και μάχες, ωστόσο η ραχοκοκαλιά της ιστορίας είναι οι ανθρώπινες συγκρούσεις, η αγάπη και το μίσος, το δράμα χαρακτήρων και όχι η δράση ή η περιπέτεια».



Με πρωταγωνιστές τον Πάντι Κονσιντινέ, ως Βασιλιά Βισέρις Ταργκάρυεν και την Ολίβια Κούκ, ως Άλις Χάηντάουερ, το «House of the Dragon» κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 21 Αυγούστου.