«Μπρίτζερτον»: Το εντυπωσιακό τρέιλερ της δεύτερης σεζόν

Έκανε πρεμιέρα ανήμερα Χριστουγέννων του 2020, καταγράφοντας (τότε) τη μεγαλύτερη τηλεθέαση πρωτότυπης παραγωγής στην ιστορία της πλατφόρμας. Για να τιμήσουν την πρώτη επέτειο της σειράς, ακριβώς έναν χρόνο μετά, στις 25 Δεκεμβρίου 2021, το Netflix και η Shondaland (η εταιρεία παραγωγής της διάσημης Σόντα Ράιμς, που υπογράφει το Μπρίτζερτον) ανακοίνωσαν την ημερομηνία πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν, που είναι η 25η Μαρτίου.

Και στις 14 Φεβρουαρίου 2022, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το εντυπωσιακό τρέιλερ της δεύτερης σεζόν, που ως γνωστόν έχει στο επίκεντρο ένα άλλο πρόσωπο της οικογένειας Μπρίτζερτον, τον πρωτότοκο λόρδο Άντονι Μπρίτζερτον (Τζόναθαν Μπέιλι), ο οποίος είναι σε αναζήτηση κατάλληλης συζύγου -ο δεύτερος κύκλος βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της μπεστ σέλερ σειράς της Τζούλια Κουίν (με τίτλο The Viscount Who Loved Me).